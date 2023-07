"Prava kućna plantaža", tako bi se mogao nazvati improvizirani laboratorij kojeg je otkrila policija kod 50-godišnjeg dilera iz Velike Gorice.

"Radi se o obiteljskoj kući u kojoj su se nalazila dva laboratorija, u nusprostorijama, odnosno ljetnoj kuhinjici, to je ukupno bilo 80-ak kvadrata", kazala je Marija Goatti, glasnogovornica PU Zagrebačke.

Sve zajedno, 50-godišnjak je zasadio 260 stabljika konoplje, a policija mu je pronašla i pištolje s prigušivačem i streljivo. Za njegovu struku to nije ništa čudno. Riječ je o unosnom biznisu, a i konzumacija marihuane raste iz godine u godinu.

"Ono što posebice zabrinjava za ovu godinu je da dolazi do miksa između prirodne marihuane i polisintetskih proizvoda, konkretno mislim na HHC. Znači polisintetski kanabinoid koji je postao prisutan u Europi i za koji se može kazati da je već u nekoliko navrata došlo do određenih trovanja vrlo je potentan i kad se konzumira kod osobe koja nikad nije probala, dolazi do problema", pojašnjava nam Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga.

Ovo nije prvi takav ulov zagrebačke policije. U samo zadnjih 10 dana otkrivena su tri ilegalna prava vrta za uzgoj marihuane. Jedan u Odri, drugi istog dana u Paukovcu. Stručnjaka za droge i ne čudi što susjedi nisu primijetili ništa čudno.

"Sama sadnja dok je u stadiju sadnje - to se ne može osjetiti, kao svaka druga biljka, nema ona miris, cvat dok se ne posiječe. Kad se posiječe - već nakon 24 sata oslobađa se dosta jak intenzivan miris, e sad to je dosta specifičan miris između biljnoga - jer to je biljni produkt i sušenog sijena", kazao nam je stručnjak za droge Dubravko Klarić.

Konzumacija marihuane je skočila gotovo dvostruko u samo zadnjih godinu dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Konkretno, u zadnjih godinu dana 22 milijuna Europljana je konzumiralo marihuanu, tržište se kreće oko 12 milijardi eura. A 70 posto svih policijski zapljena se odnosi na marihuanu", dodao je Petković.

Nakon zapljene, droga se ne zadržava previše u policijskoj postaji. Uglavnom do završetka kriminalističkog istraživanja i dok se ne podnese kaznena prijava, a čeka ju i vještačenje.

Da se u izgradnju laboratorija investira mnogo, najbolje pokazuju primjeri donacije.

Oprema vrijedna stotinu tisuća donirana je ove godine u pet navrata raznim fakultetima, srednjim školama i Učilištima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Između gredica luka i kupusa, krila se marihuana. Virovitička policija uhitila tri osobe, među njima i policajac