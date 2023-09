U školama u Hrvatskoj službene zabrane korištenja mobitela nema.

U većini škola postoji kućni red kojim se mobiteli zabranjuju tijekom nastave, a u nekima i tijekom cijelog boravka učenika.

Prema istraživanju Instituta za društvena istraživanja, više od 85 % nastavnika u osnovnim školama podržava zabranu korištenja mobitela. Kada je riječ o učenicima, oni su podijeljeni, 52 % petaša podržava zabranu korištenja mobitela, a njih 47 % se protivi.

Stariji učenici više se protive zabrani, 68 % sedmaša je protiv, a njih 31 % za zabranu korištenja mobitela u školama. Ministar obrazovanja poručuje da o uputi kojom bi se svima zabranili mobiteli u školama ne razmišljaju.

"Zanima me je li došlo nešto novo, je li došla neka poruka, nešto, ali ne smijem. Ne smeta me to što su mobiteli zabranjeni, tako se djeca, pa tako i ja družimo se pod odmorima", kazao nam je učenik zagrebačke OŠ Središće Patrik Kolarec.

"Iskreno ja sama jako puno koristim mobitel, ali u školi mislim da je dobro što su zabranili jer trebamo pričati s prijateljima, nekad nakon nastave nemamo vremena", kazala nam je pak Sara Primorac, učenica iste škole.

Učenici prije početka nastave svoje mobitele ostavljaju u svojim ormarićima.

Ivana Trucek je nastavnica hrvatskog jezika OŠ Središće, a nakon odluke o zabrani mobitela primijetila je pozitivne promjene.

"Djeca se druže. Usredotočeni su jedni na druge. Svoj odmor koriste kako treba, a da to nije ekran", kazala nam je i dodala da su roditelji podržali ovu odluku, iako učenici s njom nisu bili znatno sretni.

"No, s vremenom su se i oni prilagodili i prihvatili pravilo", dodala je.

Mobiteli se tijekom cijelog dana ostavljaju u ormarićima, no postoje iznimka u kojima se ipak smiju koristiti.

"Mobitele učenici koriste u nastavne svrhe i jedino uz nazočnost učitelja", no ako ga netko koristi u druge svrhe postoje sankcije.

"Ako se učenika uhvati s mobitelom tada se mobitel predaje stručnoj službi ispunjava se jedan formular i roditelj treba doći po mobitel", dodala je Trucek.

