Zagrepčani na novim mukama. Teče im samo topla voda - nema hladne! Spaljena je trava, u garaži 38 stupnjeva

Sad ću vam pokazati kako mi u hladnoj vodi možemo i čaj skuhati.

Problemi s vodom počeli su prije tri mjeseca. Najprije je bila mlaka, a posljednjih mjesec dana umjesto hladne, teče - vruća voda.

"12 stupnjeva temperatura iz cijevi ne smije prijeći - tu je 40, 50 stupnjeva sigurno, ako ne i više. Vidjeli ste na pipi kako vruća voda dolazi. Tuširam se okolo kod prijateljica, istuširam se, a kod frizerke idem jednom tjedno i operem kosu jer je u tušu nemoguće. Prži vas jednostavno po tijelu, nema šanse", kaže Marija Špišić iz Zagreba.

Žalili su se Vodovodu i Toplinarstvu, ali uzalud.

"Gospođo radi se na tome, doći ćemo, radi se na tome - nigdje žive duše da se pojave. Još su znali reći, a što se bunite, imate vruću vodu besplatno, ne morate paliti bojler. Mislim, odgovora", kaže Špišić.

I to nije jedini problem.

Na mjestu gdje prolazi vrelovod - spaljena trava. Iz HEP Toplinarstva poručuju da su proveli ispitivanja i da nije došlo do puknuća parovoda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, s obje strane zagrijavaju se zidovi. U garaži je 38 stupnjeva.

"Pipnite sad tu. To je kao da dirate radijator, doslovce. To je po meni temperatura - preko 50, 60 stupnjeva", kaže Vladimir Pavlović iz Zagreba.

Strahuje da će se sve urušiti.

"Ovo je noseći zid od garaže, ako to pukne garaža će se srušiti. I sad kaj ako je netko unutra kad se to desi? Tko će biti odgovoran? Tko će biti kriv za to? Prvi put otkad sam ja tu rođen, a imam 55 godina, prvi put da imamo taj problem", poručuje Pavlović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osjećaju se bespomoćno, a ovakvu vodu više se ne usude piti.

"Nekad vam je kompletno bijela, ima okus - katastrofa. Ja sam je probao piti, ali ma kakvi. Osjećam se kao budala. Osjećam se kao da smo nekakva treća zemlja", dodaje Pavlović.

"Osjećam se toliko jadno, kao da smo zadnje smeće u ovom gradu", tvrdi Špišić.

Ipak, hitna intervencija Toplinarstva sutra ponovno izlazi na teren, a stanari se nadaju da će konačno utvrditi zbog čega se ovo područje zagrijava i zašto nemaju hladnu vodu.