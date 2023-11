Gužva i redovi ispred rijetkih trgovina koje su kupcima otvorile vrata. Da je praznik, neki građani nisu znali ili su jednostavno zaboravili.

Mirta Hegedušić je iz Poljske i rekla nam je: "Vozim se sat vremena po gradu tražeći trgovine koje rade i koje su otvorene. Našla sam jednu, ali ovdje ću još vjerojatno čekati sat vremena." Kaže, hitno joj je, organizirala je vikend i: "Dolaze mi gosti danas navečer, i ne živim u Zagrebu, uopće nisam bila svjesna toga da je danas praznik."

Ivica Lozić je zato iz Zagreba i njega smo sreli kad je pred trgovinom čekao već 15-ak minuta: "Trebaju mi vrhnje, jedino sam po to došao, jedino mi to mi fali."

Jasna Velički iz Varaždina također je bila u u redu: "Došla sam kupiti osnovne stvari - kruh i nešto osnovno. Da imamo za pojesti sad kad smo tu u Zagrebu."

Pune ruke posla imali su danas i pekari. U onu na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu građani su navalili.

Alenka Đurek, voditeljica pekarnice, rekla nam je: "Danas je kaotično, gužva je od jutra, ogromna prodaja. Promet po kruhu je veći i do 150 posto, međutim, kod nas je zaista prodaja velika i svih ostalih naših proizvoda. Evo, danas kad smo očekivali navalu prodaje kruha, ispalo je da naši kupci žele i bureke i naše sendviče i sve naše delicije."

I to od 0 do 24 koliko su otvoreni. Kupci priznaju da su zaboravili kupiti kruh jučer.

Marko je rekao: "Išao sam prošetati unuka i skužio da je otvoreno. Nama ne treba ništa, sve smo osigurali jučer. Uzeo sam unuku komad pizze da može pojesti i to je to." U prva dva mjeseca, otkako trgovine rade ograničeno, fiskalizirano je čak 20 posto manje računa nego u istom razdoblju lani. Na gubitke se žale mali trgovci.

Mirko Budimir, potpredsjednik Izvršnog odbora HUP-Udruge trgovina, komentirao je sve: "Teško je izračunati koliko su točno gubici, sigurno da nije 100 posto. Jedan dio se prometa prelijeva se i na druge dane, ali u 100-postotnom iznosu se ne prelijeva."

Iako je sutra nedjelja, većina shopping centara ipak će biti otvorena. Budimir je nastavio: "Oni su čuvali te nedjelje pretpostavljam za studeni i prosinac i oni će biti otvoreni. Pretpostavljam da će biti i iduće godine tako. Ali će iduća godina biti jako izazovna. Imamo duplo manje nedjelja, više praznika i bit će stvarno velikih problema."

Pa su sve oči trgovaca uprte u Ustavni sud koji tek treba odlučiti hoće li zabrana rada nedjeljom ostati ili pasti. A do tada građanima ostaje da pomnije prate kada su koje trgovine otvorene.