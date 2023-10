Zaiskrilo pred kamerama RTL-a. 'Iznenađen sam što je prihvatila duel'. Benčić: 'Samo da njega učinim sretnim'...

Riječ je o najmanje dva milijuna eura prihoda od 2019. godine. RTL-ova reporterka Dajana Šošić u Saboru prati raspravu, a o svemu je razgovarala sa saborskim zastupnicima Damirom Habijanom i Sandrom Benčić.

Iz Povjerenstva su nam potvrdili da im je ministar tijekom popodneva dostavio prepravljenu karticu elektroničkim putem, a čekaju da ju dostavi i pismenim putem kako bi ju mogli javno objaviti. No, dok se o tome raspravlja saborski zastupnici nemaju uvid u te podatke.

Zbog čega ministar ranije nije ispravio svoju karticu?

Habijan: Prije svega moram priznati da sam iznenađen što je kolegica Benčić danas prihvatila ovaj duel obzirom da vidim da u zadnje vrijeme izbjegava, očito je uživljena u kandidacijsku i premijersku ulogu.

Izbjegavate li vi duele?

Benčić: Samo da Habijana učinim sretnim, nema problema.

Habijan: Što se tiče ministra, ranije je rekao da je pogriješio kad nije unio taj podatak u imovinsku karticu. On će ju ispraviti sukladno Zakonu u sprječavanju sukoba interesa.

Je li bilo bolje i transparentnije da je to učinio prije ove saborske rasprave?

Habijan: On će to napraviti onda kada to treba napraviti, na vrijeme. Podatke je koliko znam dostavio, treba neko vrijeme da se procesuiraju podaci. To nije posao koji ide preko noći.

Mnogi su se poskliznuli kad je imovinska kartica u pitanju, tako i vi. Imali ste i vi propust kad su u pitanju rashodi. Može li se to svima dogodi, pa i ministru?

Benčić: Može se dogoditi svakom da ima propust, no ne može se dogoditi ako ste 2019. godine kao Grlić Radman pitali Povjerenstvo da li trebate prijaviti dividendu, a oni su iste godine rekli da trebate prijaviti, a vi niste ni za 2019, 2020, 2021 ni 2022. godinu prijavili dividendu. I ne samo to, mi ne znamo što se s tom dividendom dogodilo. Jer nije prijavljeno ni povećanje imovine - je li se povećala štednja, je li kupio neku nekretninu, to se ništa ne vidi u imovinskoj kartici.

U fokusu oporbe također su i poslovi tvrtke s državom u kojoj je ministar suvlasnik. Ima li po vama tu nešto sporno?

Habijan: Vidi se tu jasan narativ oporbe, prvo kada govorimo o pogrešci, to je isti previd koji je kandidatkinja za premijerku napravila kada nije prijavila obvezu…

Benčić: Dva i pol' milijuna prihoda je isto kao i rashod od 580?

Habijan: Vidim da se pripremate za ulogu premijerke, ali ovo nije parlamentarno. Dopustite da završim. Tako se jedna kandidatkinja za premijerku ne bi trebala ponašati.

Benčić: Baš od HDZ-a ću uzeti savjet kako…

Habijan: Isto je previd kako je 44 puta bila u blokadi kao vlasnica obrta, to je isti onaj previd kada je javno na televiziji rekla da obrtnik, a bila je obrtnica, mora platiti PDV prije nego što naplati račun što je notorna neistina i neznanje što pokazuje da netko tko želi biti premijer pokazuje. Ali pustimo sada to, ministar je priznao pogrešku.

Što je sporno u njegovim poslovima?

Habijan: Ne bih rekao da je nešto sporno, kad govorimo o narativu koji oporba spominje. Ističe se monopolski položaj što je notorna laž. U 2017. je bio jedan natječaj na koji se mogao javiti bilo tko da dobije ovaj posao. Ne znam što se kolegica Benčić nije javila?

Danas je u fokusu bilo i pitanje pirotehnike, dakle kolega Zekanović rekao da ste prije 22 godine prodavali petarde. Je li to istina?

Benčić: Kao studentica sam radila na božićnom sajmu i prodavala sve od čestitki do petardi, to znaju svi koji su nekad radili na božićnom sajmu i koji je nešto radio za razliku od ovih koji nisu ništa u životu radili. A poruka za Plenkovića - malen je premijer koji se sakriva iza Zekanovićevih leđa. Ako se želi suočavati sa mnom, suočavat će se po pitanju politika. Zašto imamo toliku inflaciju, zašto imamo najniže plaće u EU, zašto imamo mirovine s kojima nitko ne može preživjeti.