U posljednjih 12 godina, u državni proračun uplaćeno je 21 milijun eura. Zaplijenjeni automobili nalaze se na tajnoj lokaciji, u garaži na tri etaža koja se prostire na tisuće kvadrata. Vlasnik joj je Ministarstvo graditeljstva i tamo su parkirani neki novi, ali i stariji automobili koje su vozili ljudi osuđeni za razna kaznena djela. Kako bi se sve maksimalno zaštitilo, cijeli prostor pod posebnim je videonadzorom. Prodaja kreće otprilike dva puta na godinu. A sve funkcionira po principu javne ponude, nakon što država ponudi početnu cijenu.

Robert Mihaljević, načelnik Sektora za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima, proveo nas je kroz cijeli prostor i objasnio kako dolazi do prodaje na javnoj dražbi. Poručuje, sve ponude uvijek dolaze u zatvorenim omotnicama.

"Predaju se na naš urudžbeni odjel, do određenog roka i javno se otvaraju pred zainteresiranim strankama. U određenom trenutku, tijekom javnog poziva, omogućeno je i da se jedan dan razgleda, mogu ih otvoriti, razgledati, ako je moguće i upaliti", dodaje Mihaljević.



Izvan garaže nema vožnje, dodaje, jer su sva vozila odjavljena i ne smiju u promet. Zainteresiranih klijenata uvijek ima. Posljednja prodaja bila je u kolovozu kada su prodana 37 automobila. Nekima je početna cijena bila čak 200 eura, a prodani su za 2000, dok je drugima početna bila 100 eura, a prodani su za tri puta veću cijenu.

Raznim osuđenicima država je dosad uzela svašta: od mobitela i informatičke opreme preko ploče za kuhanje i hladnjaka, što je dodijeljeno tijelima državne uprave, pa do laboratorija za proizvodnju droge poput ovog koji je darovan Agronomskom fakultetu. Zaplijenjene satove i nakit država čuva u sefu poslovne banke, dok privremeno zaplijenjeni novac do pravomoćnosti stoji u posebnoj stavci državnog proračuna. Za više od 130 tisuća eura prodali su i razno zaplijenjeno zlato, srebro i paladij, dok je 12 Sanaderovih slika vrijednih 275 tisuća eura - predano Ministarstvu kulture.

Mihaljević objašnjava kako su slike Ive Sanadera smještene po raznim Muzejima.

"One moraju biti u odgovarajućim uvjetima a i to je godišnji trošak od tri tisuće eura, što je s obzirom na broj umjetnina zanemarivo. Što se tiče pokretnina, trenutno nemamo nekakve velike vrijednosti ali imamo jedan poslovni prostor koji je oduzet presudom prije par dana čija je vrijednost 600 tisuća eura", objašnjava Mihaljević.

Odnosi se to na luksuzni poslovni prostor u širem centru Zagreba koji se proteže na dvjestotinjak kvadrata, čija je cijena 3000 eura po četvornom metru. Ulazi se uz otisak prsta.

Kad su u pitanju nekretnine, država je u 12 godina uzela jedno poljoprivredno zemljište i dala ga resornoj Agenciji. Dvije nekretnine u Zagrebu prodane su za 463 tisuće eura. Čak 18 nekretnina na raspolaganju je raznim ministarstvima. Dok se u novih 14 nekretnina u Pločama, Zelini i Zagrebu tek stupa u posjed kako bi se odlučilo što će s njima.

Oduzela je država i više od dvije tisuće skijaških jakni i hlača koji su darovani Caritasu. Što se tiče novca - u državni proračun dosad je uplaćeno gotovo 21 milijun eura.