Zaredale se potjere za krijumčarima migranata: 'U Tounju su postale svakodnevica, mještani su uplašeni'

Policija je potvrdila za RTL da su se u posljednje vrijeme zaredale potjere za krijumčarima migranata, a na karlovačkom području u manje od dva dana divljom vožnjom krijumčari migranata skrivili su čak tri prometne nesreće.

Na njihovu području jučer i višesatna dramatična potjera za čak dva vozila. Počela je oko 17 sati kod Potoka Tounjskog. Barem četiri policijska vozila jurila su za njima, a potjera je nastavljena na autocesti. Karlovačka je policija zaustavila jedno oko 20 sati, s drugim odbjeglim krijumčarom nastavili su potjeru, no zasad ne Iznose nikakve detalje o ovom slučaju. Koliko je opasna za ostale sudionike u prometu bila ova jurnjava, svjedoče mnogi koji su se zAtekli na njihovu putu, a svima je zajedničko da su Osjetili nesigurnost i strah.

Dio njih svjedoči za RTL Danas u 19, a evo što kaže načelnik općine gdje je najveći pritisak i migranata i krijumčara našoj Marini Brcković koja je s njim razgovarala s načelnikom Ivicom Sopekom u Potoku Tounjskom.

U Vašem kraju policijske potjere su česte. Čuli smo dvije do tri na dan.

"Pa to je neka duga priča. One su ovdje jednostavno svakodnevica života. Zavisno o vremenskim prilikama, događaju se često. Migrante možete vidjeti po svakoj lokalnoj prometnici, maltene, pa čak i u samom centru naselja, pa i pred trgovinama dućanima."

Kakva su iskustva mještana?

"Moram priznati da su mještani dosta uplašeni, jer bilo je čak i provala i nekih kuća i bilo je i štete koje su oni prijavljivali, ali evo, na tome se zadržalo. Poslije toga više nitko nije ni prijavljivao. Jednostavno, s tim su se pomirili."

Područje i to je zapravo pokriveno kamerama. Dolazi li policija često po njih kao dokaz?

"Imali smo dosta pljački kuća, pogotovo kuća za odmor i napuštenih kuća. Odlučili smo na ključnim mjestima postaviti kamere koje nam na neki način dobro dođu i vidimo kuda se imigranti kreću. Tako smo smanjili te pljačke, praktički su i nestale jer su za neke stvari krivili imigrante, čak i za one koji nisu skrivili. Činjenica je da migranata ima sve više i da se stanovnici boje.

Migranata je sve više, ali što je s policijom? Ima li je dovoljno na terenu?

"Pa mislim da je to problem najveći, policije stvarno nema dovoljno. Naša mala općina ima 100 kvadratnih kilometara. To su vam sve šume, 99 posto, šume, potoci i rijeke. Teško je to pokriti s ovako malim brojem ljudi. Puno je prometnica. Mislim da oni ovuda mogu dosta jednostavno otići."

Što bi po vama trebalo poduzeti kako bi ovakvih situacija s ovom policijskom potjerom bilo sve manje.

"Ja ću kao branitelj, kao satnik Hrvatske vojske nekada mogu reći da je jednostavno ovo je nedostatak policije na granicama. Kako oni mogu tako prolaziti, dolaziti, šetati se, da im nitko ništa ne može. Mislim da je to i sami znate to nedopustivo i da to remeti mir na ovim prostorima i šteti nama i za gospodarstvo i vezano uz turizam i puno toga mislim da ne šaljemo dobru poruku u svijet."