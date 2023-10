OPET ZAISKRILO Zastava posvađala Plenkovića i Milanovića: Imaju li predsjednik i Vlada različit stav o sukobu na Bliskom istoku?

Zbog izraelske krize - novi sukob u Hrvatskoj. Premijer Plenković osudio je Hamasov napad na Izrael i pohvalio se kako je Vlada u znak podrške izvjesila izraelsku zastavu na Ministarstvo vanjskih poslova u Zagrebu. Predsjednik Milanović je taj potez nazvao idiotskim. Uživo se javila RTL-ove reporterka Ana Mlinarić koja je istaknula da njihovi stavovi jesu ponešto drukčiji, odnosno da su ih drugačije izjašnjavali. Vlada čvrsto ponavlja stavove Bruxellesa. Prvo ističu podršku Izraelu potom pravo na samoobranu, a onda dodaju i uz poštivanje međunarodnog prava. To je formulacija i prvog diplomata Europske Unije. Joseph Borell je rekao da ono ne smije biti nauštrb civila. Predsjednik je s druge strane danas bio puno otvoreniji u zaštiti prava paletinskih civila, rekao je da je Izrael izgubio njegove simpatije. Poručio je i da pravio na samoobranu ne smije značiti pravo na brutalna ubojstva palestinskih civila. Hrvatska i Izrael godinama njeguju diplomatske odnose i oni se grade već 26 godina. Počeli su još u 90-ima ne bi li se Hrvatska na taj način odmaknula od nasljeđa NDH. Vlada u zapadnoj obali ne priznaje kao ni većina zemalja EU - a Gaza je pitanje za sebe gdje je na vlasti Hamas. Hrvatska je članica Europske Unije koja Hamas smatra terorističkom organizacijom i to je jedina stvar oko koje nema baš nikakvog prijepora između predsjednika i premijera. I jedan i drugi osudili su napade na jugu Izraela. Reporterka ističe da cijeli svijet sada gleda će Izrael iskoristiti svoje pravo na samoobranu, ali pitaju se i hoće li doći do stradavanja nedužnih civila, zaključila je. Cijelu analizu odnosa pogledajte u videu.