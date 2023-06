Zdravica za brončane kapljice. Nagrada je to za one koji služe kaznu. Dok su u zatvoru, rade i to pod vedrim nebom ovdje u Lepoglavi na zelenom prostranstvu od 5 i pol hektara. Od rezidbe do berbe pa i košnje trave. Zatvorenici na ovim vinogradskim sudjeluju u stvaraju nagrađivanih vina i to odmah nadomak kaznionice.

Svoj doprinos dalo je desetak zatvorenika. Za svaki posao koji obavljaju su prethodno u Kaznionici i obučeni.

"Za nas je to veliki uspjeh tim prije što nama vinogradarstvo nije primarna djelatnost. Ako radi u vinogradu, čitav niz godina smo imali školovanje za voćare, vinogradare, podrumare", govori Dražen Posavec, upravitelj Kaznionice u Lepoglavi.

Iz vinograda do podruma u kojem nastaje vinska čarolija. Prepoznali su to i u Londonu već treću godinu za redom na prestižnom svjetskom ocjenjivanju vina Decanter. Ostvarili su to uz pomoć agronoma u zatvoru.

"U konkurenciji 18 tisuća uzoraka iz čitavog svijeta mi smo ove godine osvojili dvije bronce", objašnjava Petar Šumečki, agronom u Kaznionici Lepoglava.

Sada je nagrađena graševina i Silvanac zeleni.

"Koja li je tajna kapljice iz zatvora? Tajnu vam nećemo reći međutim evo mukotrpan rad, volja, želja za njegovanjem vina i ljubav prema vinu", govori Šumečki.

A za svoj trud i rad - zatvorenici dobiju i plaću.

"Prosječna plaća je danas oko 130 eura. Sav višak se strogo namjenski koristi za njihove uvjete života i rada", govori upravitelj Posavec.

No, plodove svog uspjeha ne smiju degustirati.

"Nažalost ne mogu ga ni degustirati jer je strogo zabranjeno zatvorenicima da piju, međutim puno njih kad izađe na slobodu dolazi ovdje, kupuje to vino i to im je uspomena pogotovo onima koji su radili u vinogradu", dodaje Posavec.

Uglavnom su to zatvorenici koji su odležali veći dio kazne nakon koje će kada i ako izađu iz najstrože kaznionice u Hrvatskoj ponovno se uklopiti u život van lepoglavskih zidina. Do tada se nadaju novim nagradama pa do godine i srebru ili zlatu.