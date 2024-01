U svježem voću iz Turske koje se trebalo naći i na hrvatskim policama pronađeni su nedopušteni i opasni pesticidi.

Nalazili su se u svježem grejpu, a kamion koji ga je prevozio zaustavljen je na bugarskoj granici - objavio je to europski sustav za hranu. I to nije prvi put da se nedopušteni pesticidi nalaze u voću i povrću namijenjenom hrvatskom tržištu.

Profesor s Agronomskog fakulteta Aleksandar Međić pojasnio je da je riječ o klorpirifosu iz skupine organofosfornih insekticida.

"To su jedni od najstarijih korištenih insekticida u svijetu. U upotrebi su od 1960-ih, ali je zabranjen 2020. godine u EU. S obzirom na to da je zabranjena tvar, nije bitno koliko ga ima na grejpu, nego ga uopće ne smije biti", rekao je Međić. Nastavio je da se taj insekticid masovno koristio na voću i povrću te da je posljednjih mjeseci bilo nekoliko incidenata vezanih za njega.

"Pronađen je na mandarinama domaće proizvodnje, ali i na uvoznom povrću", rekao je stručnjak. Na pitanje koliko je opasan po zdravlje ljudi, kaže da je on bio dozvoljen za primjenu više od 50 godina. "Ali novija istraživanja dokazala su da može negativno uvjecati na razvoj poglavito djece i zato je zabranjen na području EU", rekao je Međić.

Kaže kako ga potrošači sami ne mogu uočiti, a s obzirom na to da se ovog puta nalazio na citrusima, to je insekticid koji ima površinsko djelovanje te ne bi ušao u plod kod cijeđenja soka ili neke druge konzumacije. "Ljudi ne bi izloženi štetnom djelovanju tog insekticida. Međutim tog s obzirom na to da je zabranjen u EU, jednostavno ga nije smjelo biti", zaključio je.