Završen je ulazak Hrvatske u Schengen. Provjerili smo kako su se prilagodile zračne luke i na što pripaziti

Oko 50 putnika iz Varšave dobilo je i uspomenu na prvi let do Hrvatske bez provjere dokumenata. Putnik Robert rekao je da puno putuje.

"Ovo je puno bolje, manje vremena treba. Ono je sve bila velika gnjavaža", dodao je Robert.

Let do Pariza od nedjelje izgleda kao let do primjerice Splita ili Dubrovnika. Ako ste prijavu za let napravili online, dokumente gotovo da možete zaboraviti. Vaša je sljedeća stanica sigurnosna kontrola i to je jedino mjesto na aerodromu gdje ćete možda čekati u redu, ali samo ako je gužva. Ako je nema, od ulaska na aerodrom do aviona stiže se doslovno za samo nekoliko minuta.

Prošli smo sigurnosnu kontrolu i vidjeli smo prve konkretne promjene na zagrebačkom aerodromu. Više nema granične kontrole tamo gdje je bila. Granicu su premjestili i zadržali samo za međunarodne letove. Na zagrebačkom je aerodromu šest takvih izlaza, a s osam polijeću letovi za Hrvatsku i zemlje u Schengenu.

Glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb, Lidija Capković, rekla je: "Sad ćemo imati procjena je 70 posto domaćih putnika, a 30 posto međunarodnih. Morali smo proširiti i koridore, prostor čekaonice."

Cijena investicije je nešto više id 130 tisuća eura. U Splitu je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović stigao u kontrolu.

"Putnici ovog leta kojima presjedanje ide iz Zagreba za Rim preko Splita bi morali izaći iz zrakoplova i onda ponovno ući i proći kontrolu. Danas to više nije slučaj", rekao je Božinović.

Bez granične kontrole prvih 160 putnika stiglo je u Zadar Ryanairom u nedjelju rano ujutro, a uglavnom su to bili turisti. Zračne luke zbog toga očekuju povećanje broja putnika, a primjerice zadarska rast od pet do 10 posto. U nedjelju kreće i ljetni red letenja s više destinacija.

Ravnatelj Zračne luke Zadar, Josip Klišmanić, kazao je: "Svi znamo da je turizam industrija doživljaja, a što manje gnjavaže, što manje problema, to je doživljaj pozitivniji."

Iako će prolaz biti brži, zračne će luke zadržati preporuku dolaska dva sata prije leta. Dokumente nikako nemojte ostaviti kod kuće usprkos ukidanju granične kontrole jer ćete ih zajedno s avionskom kartom morati pokazati na ulazu u avion.