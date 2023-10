PRIJETIO DA ĆE SE UBITI Završena opsada u Tordincima: 'Da nije bilo to dvoje policajaca, žena i ja bi izgorjeli u kući'

Prije nešto više od sata završila je drama u Tordincima, nedaleko od Vinkovaca koja je počela jutros oko 9:30. 57-godišnjak je tada bacio nekoliko molotovljevih koktela na susjedovu kuću, a zatim se zatvorio u svoju te satima nije puštao policiju da mu priđe. Navodno se polio benzinom i pustio plin iz boce te prijetio da će se ubiti. Riječ je o bivšem zaštitaru koji sam živi poslije razvoda i već je znao prijetiti susjedima, no konkretnog povoda za jutrošnji napad navodno nije bilo "Pili smo kavu unutra, to je odjednom nešto proletjelo i zapalilo se. Izašli smo van i to smo gasili. Dok smo to ugasili, on je već iz svog dvorišta bacao kroz prozorčić u boravak. Izgorjela je kuhinja i boravak", rekla nam je Ljubica Damjanović. "S tim čovjekom nikad nisam bio u svađi. Normalno smo živjeli do danas. Kako neću biti šokiran. Da nije bilo to dvoje policajaca, žena i ja bi izgorjeli u kući", rekao je Ivica Damjanović