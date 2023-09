Zbog afere 'Bordel' bio je i uhićen a sada je ovršen za 10.000 eura. I to zbog bespravne gradnje

Načelnik Murtera, najpoznatiji je po tome što je službenom karticom plaćao usluge u austrijskoj javnoj kući, a nedavno je zatražio da mu Općina plati i kaznu zbog bespravnog probijanja poljskog puta. Kako put nije gradio on, nego bivši načelnik, ne smatra se odgovornim za ono za što je kažnjen.

"Ne vidim razloga zašto bi danas odgovarao netko za prošle promašaje i propuste. A takvih je bilo dosta.", kaže Boris Potušek iz Murtera . Na pitanje bi li onda trebala Općina pomoći načelniku s plaćanjem ne zna kako bi to trebalo riješiti. Kaže da bi bilo logičnije da bivša vlast plati. Njegov sumještanin Slobodan Skračić smatra da je Zakon jasan i da nova općinska vlast nasljeđuje sve projekte, pa i probleme od stare vlasti:

"Zaključak je Vijeća da se tamo taj put koji je nelegalan, legalizira i da se plati odšteta vlasnicima zemljišta. To je odluka Vijeća, a odluke Vijeća imaju kontinuitet, bez obzira jesam ja načelnik ili netko treći", smatra Skaričić, a na pitanje ima li Toni Turčinov i dalje podršku Murterina kaže:

"Nema možda većine, ali jednog dijela ima", kazao je.

Bivši načelnik, nekadašnji HSS-ovac koji je Turčinovu, tada u istoj stranci, u početku bio i mentor, tvrdi da put nije nelegalno napravljen samo da je vremenom zbog nekorištenja i zanemarivanja poljoprivrede, ali i velikog požara, zarastao.

"Tamo je put već ucrtan još od Austro-Ugarske i on ima svoju širinu od 3 do 4 metra, svom svojom dužinom trase. To je jedan razlog. Drugi razlog je što je to građevinsko područje još od bivše Općine Tisno koje nikad nije došlo u funkciju jer se vodi kao neizgrađen dio i potreban je bio plan nižeg reda" objašnjava bivši načelnik Murtera Ivan Božikov zašto je tamo uopće počeo raditi put.

Kratko je, kaže, bio na snazi zakon po kojem je trebalo imati infrastrukturu kao što je put da se područje proglasi građevinskim. Put je od Općine, kaže tražila većina vlasnika tamošnjih 30-ak parcela od predjela Vlake do uvale Čigrađe. Na kraju puta su dvije već izgrađene kuće, ali one imaju građevinsku dozvolu jer pristupni put imaju i s one donje, morske strane.

Dio vlasnika ipak nije želio put i tužili su Općinu, pa je prije 6 godina rješenjem naloženo imenom i prezimenom načelniku Toniju Turčinovu vraćanje u prvobitno stanje makadamske ceste. Turčinov je tada upozoren i o kazni, pa se Božikov ne smatra odgovornim niti bi Toni Turčinov trebao platiti kaznu:

Bilo je dovoljno godina da Općina ispoštiva rješenje državne institucije. Zašto se nije činilo, ja ne znam..Jer da se činilo, ne bi ni došlo do ovoga.

U Općini su danas bili bez komentara, a do Tonija Turčinova nismo uspjeli doći. Otkako je optužen od USKOK-a, pa i priveden jer je 1560 eura potrošio u bordelu, a sveukupno 60 tisuća eura na ručkove, parfeme, noćenja i ostale privatne potrebe, više nije dostupan za izjave.

To je sad pitanje zakonske regulative. U to se ja ne razumim. Jer zakoni inače ne postoje zato da se dijeli pravda, nego zato da mi živimo po nekom redu koji je utvrđen tako.