Uz učenike i nastavnike u dugoselskim školama zaštitari. U Osnovnoj školi Josipa Zorića prvi dan, a u Ivana Benkovića zaštitar Josip je stigao prošli tjedan.

"Bili su iznenađeni kada su me vidjeli, ali jako su fini i dobri. Znam ih više manje sve jer sam domaći, znam njihove roditelje jer smo svi zajedno išli u školu", kaže zaštitar Josip Batista.

Josipu je profesor bio sadašnji ravnatelj škole u kojoj je počeo raditi. Zaštitar će ovdje biti sedam dana u tjednu. Ravnatelj Branko Goleš objašnjava radno vrijeme zaštitara:

"Uglavnom u popodnevnim satima, za sad je dogovor takav. Radnim danom od 15:30 do 23:30 je on tu. To je podložno promjenama, vidjet ćemo pa se još dogovoriti."

Pazit će da vladanje učenika bude za odličan. Goran Fotović voditelj u zaštitarskoj tvrtki opisuje dužnosti zaštitara u i oko škole:

"Osim na nastavi, zaštitari će paziti na djecu i na izvanškolskim aktivnostima i u dvorani, u večernjim satima će paziti na okoliš škole i inventar."

U Ministarstvu kažu da tu procjenu donose ravnatelji, policija i jedinice lokalne samouprave.

"Nemamo ništa protiv da svatko iz svoje nadležnosti poduzme dodatne mjere, bilo da se radi o pojačanim policijskim ophodnjama, ugradnji video nadzora ili angažmanu dodatnih osoba koje brinu o sigurnosti", navode u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Za Dugo Selo nakon vala nasilja nije bilo dvojbe.

"Grad je samo osigurao sredstva i realizaciju projekta, sve ostalo je na školama da vide kada i gdje im trebaju zaštitari", kaže gradonačelnik Nenad Panian.

Svima je ovo novo iskustvo, ali prvi susret učenika sa zaštitarom u ovoj školi dobro je prošao. O dolasku zaštitara u školu Mara Mamuza ravnateljica Osnovne škole Josipa Zorića kaže:

"Uglavnom učitelji znaju, djeca donekle, ali evo obavijestit ćemo sve, nije uobičajeno da škole imaju zaštitara, malo smo oprezni."

Jer roditelji još uvijek pamte prošlogodišnja vršnjačka nasilja. Djed jednog učenika je rekao:

"Došao sam po unuka koji ide u prvi razred i vidim zaštitara i drago mi jer su djeca sigurnija i roditelji."

Od idućeg tjedna zaštitar stiže i u srednju školu.