UŽIVO PRED KBC-OM 'Zdravstveno stanje Banožića je teško. Nitko ne želi i ne može davati precizne prognoze'

Reporter Bojan Uranjek uživo se uključio u RTL Danas smo pred kliničkim bolničkim centrom Osijek. "Zdravstveno stanje Marija Banožića je teško. Međutim, trenutačno je on izvan životne opasnosti s ozljedama glave mozga, prsnog koša, trbuha i ekstremiteta. Prevezen je iz vinkovačke bolnice ovdje u Osijek negdje oko 10:30. Liječnici kažu da je najozbiljnija ova trauma neurotrauma. Ovaj problem zapravo s mozgom. On se zbog toga ne sjeća događaja. Kažu da on još uvijek nije pri potpunoj svijesti. Teško je davati bilo kakve prognoze. Mario Banožić trenutačno se nalazi na Jedinici intenzivnog liječenja u Kliničkom bolničkom centru Osijek i sa svim ovim nabrojenim zdravstvenim problemima nitko zapravo ne želi i ne može davati precizne prognoze, što i kako će se dalje s njegovim zdravljem razvijati", rekao je reporter Uranjek.