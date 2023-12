Zeleno srce Hrvatske sve je veći hit. Non-stop niču nove luksuzne kuće za odmor: 'Guštamo na najjače'

Srce Delnica puno je života. Gostima se nudi iznimna blagdanska ponuda.

"Sve ima svoju čar , od klizališta do Bake Mraz, vožnje kočijom, znači sve to daje dodatnu draž ovom cijelom Adventu", kaže nam Riječanin Boris Bukovac a s njim se slaže Jelena Jakšić Mihović.

"Ima puno događanja, pogotovo za djecu!“.

Tu je i Baka Mraz i ekipa vilenjaka Mala čarobnica, Delničanka Oriana Mihelčić kaže da je njihov posao dijeliti poklone s Bakom Mraz.

"Djeca se ne trebaju brinuti jer ćemo im mi donijeti poklone!“.

Djeca, mirna zbog obećanih darova, uživaju i poručuju: „Gledajte RTL i sretan vam Božić!“.

Godina na izmaku, goranskom je, ali i cijelom hrvatskom turizmu donijela lijepe darove.

"Hrvatska je i dalje zadržala poziciju jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija. U Delnicama, Osijeku, Varaždinu i u Opatiji koja ima najljepši advent uz more i na Rabu koji ima najljepši otočni advent, zaista možemo uživati u mnogim programima i vrlo bogatoj turističkoj ponudi i to je svojevrstan magnet", kaže nam direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.

Gorski kotar odavno je prestao biti isključivo zimska destinacija, ali smještaj za doček Nove godine nigdje nije tražen kao tu.

„Sam aranžman je planuo nikad prije, a organiziramo ga već 16 godina. Uvijek bi to bilo minimalno tri noći, a evo ove godine 4 noći i 5 dana. Aranžman u standardnoj dvokrevetnoj sobi koštao je 677 eura po osobi, a superior sobe su bile negdje oko 900 eura po osobi i mislim da je bilo skuplje da bi se također prodalo!“ govori nam direktor hotela u Fužinama Andrej Kauzlarić.

Da je zeleno srce Hrvatske sve je veći hit, dokazuje i boom novogradnje! Non-stop niču nove kuće za odmor. U jednoj s pet zvjezdica u Crnom Lugu odmaraju dvije zagrebačke obitelji!

"Čini mi se da je ovakav vid turizma sve popularniji. U kući u kojoj smo smješteni imamo neku svoju osamu, a opet imamo sve sadržaje, jacuzzi, saunu, djeca imaju svoju igraonicu", kaže nam Latica Friedrich dok njezina prijateljica dodaje: „Guštamo na najjače!“.

U Hlevcima luksuzna koliba za pet osoba, na noć košta 560 eura. Cijena pada na 420 unajmi li je samo dvoje ljudi. Ima tri tisuće kvadrata okućnice, privatno sanjkalište, saunu. Sva je od drva, ručni rad, a u sto kvadrata kuće smiju i kućni ljubimci.

"Cijene su iste posljednje tri godine od kad se bavimo najmom, kuća je rezervirana 3 do 4 mjeseca unaprijed za Božić i Novu godinu dok su ljetni termini čak i po godinu dana unaprijed bukirani“, kaže nam vlasnica kuće za najam Selma Seifert

Sve spomenuto, samo je drvo u čitavoj šumi ponude! Aduta za odmor u Gorskom kotaru svih 365 dana u godini ima na pretek.