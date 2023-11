ZABRINJAVAJUĆE RIJEČI Zelenski najavio novi rat na Balkanu, što zna Plenković? 'Na sva naša pitanja danas kaže - pitajte SOA-u'

Bombastične najave ukrajinskog predsjednika, na pitanje RTL-a komentirao je i hrvatski premijer koji je na neformalnom sastanku u Banskim dvorima okupio europske čelnike. Susret prati RTL-ova reporterka Ana Mlinarić. "Premijer je na sva naša pitanja danas rekao pitajte SOA-u. Zelinski u svojoj izjavi u originalu kaže da je to dugoročna perspektiva Rusije. Inače, to su informacije koje su se među ukrajinskim novinarima pojavile proteklih dana, a kako doznajem dolaze upravo od ukrajinskih tajnih službi. Premijeru u nekom trenutku na naše inzistiranje je li ga SOA alarmirala da zaista postoji opasnost od novog rata na Balkanu, kaže - ja u ovim trenucima nemam takve informacije. No činjenica je da su zemlje u regiji i sigurnosno nestabilne od kraja ratova devedesetih. U Bosni i Hercegovini Milorad Dodik neprestano koketira s idejom odcjepljenja od Bosne i Hercegovine. Izuzetno je blizak Vladimiru Putinu, jak je ruski utjecaj posebno u Republici Srpskoj. Putina je lani na neustavni dan Republike Srpske i odlikovao. Ništa bolja situacija nije ni na Kosovu. Proces normalizacije odnosa između Kosova i Srbije ide jedan korak naprijed, dva nazad. A koliko je situacija napeta, vidjeli smo i po više barikada u proteklih nekoliko godina, a onda i upad u para militantne skupine u selo Banjska. Slučaj se i dalje istražuje i iako Priština tvrdi da iza njega stoji Srbija, odnosno službeni Beograd, a da je ideja bila anektirati sjever Kosova.I Crna Gora, koja je zadnja ušla u NATO pokazala je da je sklona destabilizacijama pa čak i nakon što su postali članica Saveza", poručila je RTL-ova reporterka. Što je premijer poručio u izjavi i kako on vidi regiju, pogledajte u nastavku.