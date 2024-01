U moru ratnih zločina koji nisu procesuirani više od tri desetljeća je i zločin koji se dogodio u prosincu '91. na staroj podvelebitskoj cesti na mjestu gdje se ranije rodio poznati nogometaš Luka Modrić dok mu je majka jednom boravila u posjetu djedu.

Upravo Lukin djed i imenjak bio je jedna od žrtava zločinca koji je u bijegu i vjerojatno se skriva u Australiji, a upravo je optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Osamljena i ruševna kuća na Velebitu, svima poznata kao mjesto gdje se rodio jedan od najboljih nogometaša svijeta svih vremena, istodobno je i mjesto na koje njegova obitelj dolazi tugovati. Djeda i imenjaka Luke Modrića, poznatog kao Luča, ubili su pripadnici srpskih paravojnih postrojbi dok je u blizini kuće čuvao svoje koze.

" Kum je on mojoj sestri. Mi smo toliko bili bliski jer nećeš svakoga za kuma ni uzet. Nego ćeš uzet koji ti je dobar, a i susjedi smo bili. Mi smo se svaku veče družili, kartali, pili. Pješice dva i pol kilometra idšli jedan do drugoga" kaže Mile Zubak koji i sad živi na Velebitu.

Odjel za ratne zločine Županijskog državnog odvjetništva u Splitu podigao je optužnicu protiv 63-godišnjaka, zadnje viđenog u Australiji, nekadašnjeg zapovjednika specijalnog voda Stanice javne bezbednosti Obrovac zbog ratnog zločina nad ukupno sedmero civila u Zatonu Obrovačkom 18. prosinca 1991.

U Mekim Docima, koji se nalaze na velebitskim obroncima odmah ispod južnog portala današnjeg tunela Sv. Rok, pobijeno je šestero mještana. Tri muškarca i tri žene, svi stari od 60 do 71 godinu. To su bili Milini roditelji, dvije tetke, tetak i rođak.

" Oni su '90. ostali ode. Reko sam ćaća idemo, ali on kaže - ne, ja nikom nisam ništa napravija, ja nisam kriv. Tko more mene na mome dirat i nije tija" objašnjava Mile koji je u to vrijeme bio u Hrvatskoj vojsci i bio zadužen za opskrbu obližnjih položaja na Velebitu.

Tijela im je pronašao tek nakon akcije Maslenica, na mjestu kasnije sagrađene spomen kapelice.

" Tu je bila prva linija. Kamen je bio nekako čudno blijed, a svaki sam kamen tu znao, da mi je došlo da tu mora nešto biti. Tu su mi bili zakopani ćaća i stric, a ove druge su zakopali na groblju", prisjetio se Mile.

Svakodnevnog četničkog terora sjeća se i Milina supruga.

" Oni mitraljeze na auto i ovuda i pucaju. I ja i moj svekar i svekrva i dva sina.. Mi smo svi bižali tamo u te grmeče i noćivali. I ujutru opet dignemo se i otuda jadni iđemo kući blago puštat i sve. Onda kad dan dođe, ti đavoli odu. Uvečer jopet", kaže Marija Zubak, Zaton Obrovački

Uskoro se za optuženikom, za kojega u Obrovcu svi znaju o kome se radi i koji je optužen i po zapovjednoj odgovornosti i kao neposredni izvršitelj, očekuje raspisivanje i međunarodne tjeralice i europskog uhidbenog naloga.