Reporterka Nikolina Radić bila je u požarom zahvaćenoj Grebaštici gdje je razgovarala sa Žarkom Pernarom.

Kad je krenulo, krenulo je silovito, je li vama nešto izgorjelo?

"Bio sam kod kuće, nešto sam radio i zvao me susjed i rekao mi je da se blizu mog maslinika i pčelinjaka vidi dim. Odmah sam otišao tamo i već je vatra bila tu, bila su i vatrogasna kola i momci iz DVD-a, ulovili smo se gašenja požara i to je jedno vrijemo dosta dobro išlo. Borili smo se, u gašenju nestane vode, dok dođe druga cisterna, to je prazan prostor, raskorak i ta vatra nas je zaobišla, krenula bočno i izgorio nam je cijeli maslinik, 25 godina rada i truda otišlo je u prah i pepeo".

Nekima su nagorjele i kuće, ima i ozlijeđenih?

"Nemam točne informacije, čuo sam da je gorio krov susjedu, vatrogasci su to uspjeli sanirati, čujem da su vozila ispred kuća gorjela, vidim da je katastrofa. Ovo je stvarno kataklizma, mi smo svako malo u požaru. Mi smo turistička atrakcija po kanaderima, ali ovako nešto još nismo doživjeli".

Koliko je bilo sigurno kretati se poljskim putevima?

"Ja sam policajac, smijem reći da se ne bojim, mi smo bili relativno sigurni, policija je radila svoj dio posla, vatrogasci svoj, osobno sam bio siguran, znao sam kud se krećem. Bogu hvala što smo živi i zdravi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatične snimke stižu s područja Grebaštice, vatra ne posustaje, fronta ide prema Primoštenu