Zrinko Ručević sudski je vještak za financije. Vještačio je u najvećim hrvatskim aferama, od Ive Sanadera do Nadana Vidoševića. Vještači gotovo 30 godina otkada se puno toga promijenilo, ali ne i njegova satnica koja je jednaka od 1998. godine.

"Štoviše, 1998. je došlo do smanjenja u postupcima kada se radi za državu. Trenutno nam je cijena sada oko devet eura plus PDV, a kada se radi za državu, cijena je niža od sedam i pol eura plus PDV", rekao je ovaj sudski vještak za knjigovodstvo i financije.

Zato je samo tijekom 2021. od vještačenja odustalo oko 200 stručnjaka. Više ne vještači ni oftalmologinja Renata Iveković.

"Od vještačenja sam odustala 2015. zato što mi jedan Općinsku sud u Hrvatskoj nije više od tri godine platio vještačenje ni dolazak na ročište. Taj sud je bio udaljen od mog mjesta stanovanja 300 kilometara", kazala je Iveković.

Pisali su premijeru Andreju Plenkoviću i ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici. Održani su sastanci, ali bezuspješno.

"Dugo godina zapravo mi kao najveća udruga nismo imali prave sugovornike i nismo mogli naići na plodno tlo i doveli smo se u ovu situaciju da 25 godina ništa se nije promijenilo", pojasnio je Ručević.

U Ministarstvu su pomalo iznenađeni istupima vještaka. Kažu da je sastanak održan u srpnju i završio je dogovorno. Lani su predlagali novi Pravilnik, ali se vještaci nisu usuglasili s njim.

"Gdje je bila utvrđena vrijednost boda za rad stalnih sudskih vještaka za 0,33 eura što je bilo povećanje od 25 posto. Međutim, u postupku savjetovanja taj je Pravilnik naišao na niz kritika uslijed čega se odustalo od rješavanja problema na ovaj način", kazala je Sanda Kulić, ravnateljica Uprave za organizaciju pravosuđa u Ministarstvu pravosuđa.

Nije ni čudo s obzirom na to koliko su naknade male - satnica im je nato 5,23 eura. Vještaci kažu - kao studentski minimalac.

"Najveći su problemi kod plaćanja. Odradite svoj posao, pregledate obilnu sudsku dokumentaciju. Na kraju dobijete 1.500 kuna bruto, na kraju ispadne 700 kuna. Sve vaše edukacije i spoznaje su na kraju plaćeni danas sramotnom cijenom", istaknula je oftalmologinja Iveković.

Planiraju se obratiti za pomoć Europskoj komisiji.

"Vjerujem da do toga neće doći jer s naše strane postoji jako dobra volja da se ova problematika i pitanja rješenje otvoreno i dogovorno ovdje u Hrvatskoj", poručila je Kulić.

U Ministarstvu vjeruju da će situaciju promijeniti novi Zakon koji bi na snagu trebao stupiti u prvoj polovini iduće godine. Ipak, prošlo je 25 godina otkako je rad sudskih vještaka i procjenitelja procijenjen prenisko.

