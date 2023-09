"Gušio me do te mjere da sam ja njemu zadnjim udahom 2 prsta gurnula u oči. Da nisam to napravila on bi mene ubio", kaže nam Mirjana Vidović, žrtva obiteljskog nasilnika.

On 140 kila, ona 70. On manipulira i kontrolira, a ona paralizirana od straha. 16 godina već bivši suprug uništava joj život.

"Ti si glupa, tvoja djeca i ti ste niškoristi", kaže.

Slomio joj je nos, završila je na psihijatriji i na kraju u sigurnoj kući. Prvi joj je zahtjev za zabranom prilaska sud odbio, a na prevaru joj je štetnim ugovorom uzeo obiteljsku kuću.

"Tu nasilnik dobije krila, dobro odbili su je, sad ja mogu nastaviti kako ja želim", govori nam.

"Bivši suprug je počeo piti. To je iz kratkog opijanja prešlo u alkoholizam. On nije htio brinuti za dijete, ali mu je netko savjetovao ako se uspije riješi djeteta da završi u domu da neće plaćati alimentaciju. Napao je i mene i dijete zajedno, ali nije osuđen za to, osuđen je samo za vrijeđanje", poručuje anonimna žrtva.

Ono što povezuje ove dvije žene je to što je njihov nasilnik na ulici, slobodan, platio je par tisuća kuna zbog prekršaja.

"Tražila sam zabranu prilaska i odbijena je jer nije me nikad prebio do krvi, nije da me pregazio autom ili nešto pa nemam osnovu", govori.

Apsolutno sve ovisi o centru, policiji i sucima koji u oba ova slučaja nisu bili na njihovoj strani, ali novim izmjenama zakona sve žrtve trebale bi biti puno zaštićenije.

Žrtvu će morati obavijestiti kada nasilnik izlazi iz zatvora, pedofilima neće zločin u zastaru i najvažnije - Hrvatska uvodi kaznu za femicid!

"Propisuje se kao kvalificirani oblik teškog ubojstva, a kazna je minimalno 10 godina do dugotrajnog zatvora od 40 godina", kaže Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave.

Zabrana prilaza izricat će se na minimalno 50 metara, a tko je prekršaj policija ga ima pravo odvesti u istražni zatvor.

"U dosadašnjoj sudskoj praksi smo imali situacije s 2, 4 metra tako da apsolutno pozdravljamo", poručuje Una Zečević Šeparović, odvjetnica i članica inicijative Spasi me.

Spolno uznemiravanje konačno postaje kazneno djelo a za silovanje raste maksimalna kazna.

Vikali su, prosvjedovali, bunili se, tražili sastanke, radne skupine, dvije je godine posla iza nevladinih organizacija. Doduše, ovo je i dokaz da Istanbulska konvencija kod nas nije ostala tek na političkom raskolu.

"I nama su govorili meni se čini 2017. da ćemo dovesti ratifikacijom ove konvencije zombije po cesti u Zagrebu ali meni se čini da sam bio u pravu", kaže Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Ima još puno mjesta za promjene, treba ujednačiti sudske prakse, nadzirati centre.

"Pa nam se događalo kroz tu analizu da nam se alkoholizam i alkoholiziranost uzimala kao olakotna okolnost", kaže Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Samo je u ovoj godini već prijavljeno 253 slučajeva teškog obiteljskog nasilja.

Svi koji u ovom trenutku žive u nasilnoj vezi ili obitelji dobit će barem zakon da im drži leđa. A dalje naravno, slijedi borba.