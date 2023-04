Zvuk kotačića odjekuje Stradunom. Stigli Amerikanci, Englezi, a vratili se i Azijati i Australci

Tradicionalno najviše turista broje Rovinj, Poreč, Split i Dubrovnik. Na krajnjem jugu gužva kao da je sezona već počela.

Zvuk fotoaparata i kotačića s kovčega odjekuje Stradunom! Turisti su se vratili na velika vrata! Po mnogima jedna od ljepših svjetskih ulica ovih dana vrvi gostima!

I hoteli unutar zidina gotovo da su popunjeni do zadnjeg mjesta! Kažu, najviše je Engleza i Amerikanaca a napokon su se vratili i Azijati i Australci!

"Brojke su odlične, broj rezervacija je u porastu pa možemo reći da će sezona biti odlična, mi smo popunjeni do kraja rujna", tvrdi voditeljica recepcije Maja Vojvoda-Janković.

Euforija zvana Game of Thrones također nije splasnula! Zagriženi fanovi Igara prijestolja još uvijek pristižu i spremni su platiti 25 eura po osobi za sat i pol šetnje po lokacijama iz hit serije!

"Pa ljudi imaju različite afinitite od hrane do filma pa to opet tog trenda kako to zovu set jetting da traže lokacije gdje se sve snimalo - Game of thrones je još uvijek u vrhuncu - do kad će to trajat? nadamo se što duže", navodi Ivan Vuković, turistički vodič.

Gužva je i na dubrovačkom aerodromu gdje je od početka travnja prošlo čak 40 tisuća gostiju. Samo ovaj vikend njih 12 tisuća što u dolascima, a što u odlascima. Slično je i na najpoznatijem vidikovcu s juga.

U Dubrovniku se kupuje i pogled. Povratna karta za vožnju žičarom koja vozi nesto krćĆe od četiri minute platit ćete 27 eura.

No tko gleda cijenu kada je na odmoru u biseru Jadrana. I poznata turistička platforma za recenzije, Dubrovnik je svrstala među 20 destinacija koje u ovoj godini morate posjetiti! S tim se slažu i Dubrovčani koji većinom zaposleni u turizmu jedva čekaju pravu sezonu!