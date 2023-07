Albanija kao europski Maldivi! Teuta je izračunala: 'Ljetovanje za tjedan dana sa svime tu je 850 eura!'

Nije ni Grčka, ni Španjolska, nisu ni Havaji, ni Tajland, to su europski Maldivi. TikTok prepun je videa, iznenađeni turisti odjednom otkrivaju Albaniju.

Ceste su loše, autobus ćete za sljedeću lokaciju malo duže čekati, ali zato ćete kroz Albaniju besplatno. Cestarine nema. Pa unatoč lošim putevima, mnogi se odlučuju tu ljetovati. Teuta je bila prošle godine, a Jadran će još jednom zamijeniti albanskom obalom.

"Puno je povoljnije. Cijene su niže. Od hrane, pića, ležaljki, do parkinga. Kada bi gledali smještaj za dvije osobe - tjedan dana u Hrvatskoj sa svime, da ne gledamo svaku lipu bilo bi sigurno dvije tisuće eura, a u Albaniji tisuću eura, a puno sam i rekla", kaže Teuta Hajdari iz Zagreba.

Nije samo Teuta računala, nego i jedna agencija. Koja kaže da vam sveukupno za tjedan dana u Albaniji sa svim troškovima treba 850 eura. Albaniju je prije dvije godine istraživala Adriana.

"Koliko je onda platila za tri osobe osam dana", kaže travel blogerica Adriana Karuza.

A ovako su prije nekoliko godina turiste pozivali u svoju zemlju.

"Bok, Liam, dođi kod nas i neka te obuzmu ljepote naše obale i naš prijateljski osmijeh. Naši dvorci. Naši fjordovi i doline".

Be taken by Albania - mnogima je zvučalo kao referenca na film s Liamom Neesonom u kojem on glumi agenta čiju kćer otmu albanski trgovci ljudima. A onda su ga oni pozvali da ih posjeti. Neobična reklama, očito još uvijek privlači goste. Cijene su zbog inflacije mijenjali, ali ovdje se još uvijek se može proći jeftino. Pizza se na nekim mjestima jede za pet eura, sladoled za 90 centi, a espresso se pije za euro. Čak i Britanci najavljuju kako će ove godine svi na odmor u Albaniju. Sad već znamo da su povoljna destinacija, a je li doista toliko lijepa kako tvrdi TikTok? Naše sugovornice kažu - da.

"Ove godine idemo na južne dijelove Albanije, gdje imaju jako puno znamenitosti, do grada Giro casta gdje rođen diktator hodža, imaju predivne špilje, plaže kao što je Himare, Vermi", govori Teuta.

"Nešto kako je super lijepo, plus tik tok ga popularizira", kaže Adriana.

Plaže, povijesne tvrđave i jeftine cijene - Albanija, kako izgleda, ima sve.

