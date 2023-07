Bryan Johnson čovjek je koji ponovno želi imati 18 godina i sam je sebi pokusni kunić.

"Moj cilj u BluePrintu je pokazati da starost može biti usporena. A za to koristim najbolje od znanosti", kazao je.

Spava pod posebnim svjetlima, kontrolira temperaturu madraca, budi se u 5 ujutro, ne ide na sunce, jede isključivo vegansku hranu, kupa se u ledenoj vodi, pije najmanje 100 različitih tableta dnevno.

"Ashwaganda - ublažava stres. EPA je dobra za enzime jetre. Kakao je za zdravlje srca i mozga", govori Johnson pokazujući svoje tablete.

Na mjesečnoj bazi odlazi na magnetsku rezonancu i kolonoskopiju, a svaki dan 30 liječnika prati stanje njegovih organa. I sve što ovaj 45-godišnji milijarder radi zapravo je eksperiment. Nitko ne zna hoće li prije našteti svom zdravlju ili će doista prevariti starenje.

"Cilj je na neki način kroz sve te zacrtane parametre postići optimalne vrijednosti, amo reći savršenstvo u svakom segmentu i vidjeti koliko to vraća biološku dob. Kronološku znamo svi, datumom je uvjetovana, ali biološka dob ne mora pratiti našu kronološku", kazala je nutricionistica Karmen Matković Melki.

Dakle, tehnički je moguće da bude 90 godišnjak s tijelom 60 godišnjaka. Tehnički. A on popravlja sve svoje nedostatke, pa recimo pomoću zvučnih terapija ispravlja loš sluh na lijevom uhu. Od svog tijela već dvije godine pokušava napraviti najzdraviju mašinu na svijetu, ali najbizarniji trenutak tek slijedi.

Jedna litra ide meni, jedna litra tati.

Svoj pothvat pomlađivanja, pretvorio je u obiteljsko druženje. Prvi je ikada izveo više generacijsku izmjenu plazme. Odnosno pomlađuje sebe s mladom krvlju svog sina, a svog 70 godišnjeg tatu sa svojom krvi. Sve to kako bi spriječio da mozak starenjem propada.

"Stanice koje posjedujemo u krvi imaju točno ograničen vijek trajanja odnosno svoje biološke funkcije, s tog aspekta točno se zna koliko koja stanica ma vijek, ima tu šećera, bjelančevina, ali taj način na koji se on pokušava pomladiti, mora priznati je bizaran", smatra Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

Bizaran i opasan. Johnson tvrdi, da se u sedam mjeseci pomladio za 5 godina. Pomladili su mu se i organi.

Kako tvrdi njegov tim, srce mu je sada kao kod 37-godišnjaka, koža kao kod 28-godišnjaka, kapacitet pluća vratio je 27 godina unatrag, a neki dijelovi mozga, kako njegovi podaci pokazuju, sada su mlađi za osam godina.

"Je li to moguće? Pa vidjet ćemo, ali on je uspio usporiti te različite parametre progresije starenja, različitih bolesti jer on radi na prevenciji svih možebitnih bolesti. To sve prema njegovim parametrima koje pušta u javnost", dodala je nutricionistica Matković Melki.

Ovakav život bez života, teško možemo imati mi obični smrtnici. Jer treba vam barem dva milijuna dolara godišnje i vrijeme. A kada bi sve to imali, bi li Hrvati to iskoristili?

"Vječno mlad? Pa nisam siguran da bi to htio biti", kazao nam je Zagrepčanin Tomas, a s njim se slaže i Arijana kojoj vječna mladost također nije primamljiva.

"Pa ne treba mi to. Starost ima svoje neke prednosti, mladost svoje", kazao je Petar.

Teško je bilo pronaći nekoga kome je vječna mladost primamljiva, ali onda smo sreli Auroru koja ne bi željela biti stara i radije bi imala šest godina zauvijek.

"Šest godina mi se najviše sviđa", kazala je.

Da. Teško nam pada starenje. Nekima toliko teško da su spremni sve učiniti da uspore ovaj prirodan proces. Pitanje je samo je li stvarno vrijedno toga. Jer kraj će nam svima, prije ili poslije, ipak doći.

