Amerikanci ćelavog predsjednika nisu imali 70 godina, a ni Britanci premijera. Je li i frizura populizam?

Njegova plava kosa, ponekad podšišana, ponekad prepuštena silama majke prirode, postala je njegov zaštitni znak. Boris Johnson jednom je i sam priznao da bi trebao otići frizeru, ali i da je ovu neukrotivu frizuru teško kopirati. No, još jedan političar drži do svog, pa autentičnog izgleda.

"Ne znam vrijedi li to za vas, ali moja kosa treba biti savršena. Savršena", govorio je bivši američki predsjednik Donald Trump.

Nije je mijenjao godinama, zbog čega njegovu uvijek perfektno namještenu kosu neki uspoređuju s međudimenzionalnim vrtlogom koji se opire gravitaciji. Kosa je važna, pokazuju to mnogi desničari, piše The Guardian, a jedan bivši britanski ministar ima svoju teoriju.

"Kod populizma je sve u frizuri. Možda se ne može napisati cijela knjiga, ali može se barem jedan dobar članak napisati o frizuri i populizmu. Ili možda neki crtić?", smatra Rory Stewart, bivši britanski ministar.

Eto, ideje. Jer i The Guardian bi se složio da se zadnjih godina desničari vode idejom: naciju privlače neobične osobnosti, a valjda prvo što od "te osobnosti" vidimo - je kosa. Primijetili smo to i prije The Guardiana mi u Direktu, posebno među zvijezdama desnice. A ekipi se priključio i Javier Milei. Zbog frizure nekada je šarmantan, možda biste se čak s njim družili, a u isto vrijeme je i osoba koja ne mari za druge. Eto, tako stručnjaci pišu o argentinskoj autentičnoj populističkoj frizuri. Riječ je o klasičnom kupovanju karizme rock zvijezde, jer važno se isticati. Poput Raina Eplera, bivšeg estonskog ministra okoliša koji je očito išao na sve ili ništa.

Na pitanje, ističu li se ovih pet, frizer i vlasnik frizerskog salona Marko Stanzl komentira: "Svaki se od njih se definitivno ističe. Svaki od njih ima tu akademsku frizuru. To je za mene posebna jedna vrsta. Osim recimo gospodina iz Estonije koji je jako artističan, on je napravio jedan cut koji nitko baš nema, to fura alternativa. Moji kolege bi se složili da je ovo jako kreativno."

Tako "kreativnom" frizurom Johnson poručuje - jedan sam od vas, a Trump - jednostavno voli držati svaku vlas pod kontrolom.

"Ja mislim da je to karakterna osobina, desničari su takvi da žele sve kontrolirati, za razliku od ljevičara kojima je sve okej, a desničari idu kontra života. Johnson je primjer čovjeka koji kakav se probudi takav izađe, zbog toga bi rekao da je više liberal, ljevičar, iako je on desničar populist. Njemu je svejedno kako to izgleda, to je njegov stil", kaže nam komunikacijski stručnjak, Krešimir Macan.

Ali vratimo se mi na domaći stil.

"Jesmo li mi imali desničara kojem je zaštitni znak bila frizura? Pa Kerum je tu bez premca. Bilo je dovoljno pokazati nekome one kovrče i svi su znali da je to Kerum. On je bio broj 1 prepoznatljiv po frizuri", kaže Krešimir Macan.

"Mislite li da bi u našem vrhu politike netko mogao isfurati ovakvo nešto kao estonski ministar, hrabro? Mislim da ne, kod nas su svi šmekeri. Svi su uredni, furaju lijepe frizurice, briju na talijanske, tako da jako teško. Osim možda Marina Miletića, on ima bujnu kosu? On bi mogao to isfurati, drugi mislim da ne", govori nam frizer Marko Stanzl.

Dok čekamo uzbudljive frizure naših političara, zanimljivo je da Amerikanci od Eisenhowera nisu imali ćelavog predsjednika, a Britanci od Churchilla ćelavog premijera. Situacija je slična i kod nas na ovim funkcijama. Pa vi sad recite da moć nije u kosi.