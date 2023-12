Od nje strahuje cijeli modni svijet. Jer ona je i najmoćnija žena toga svijeta. Legendarna Anna Wintour, urednica modne Biblije, časopisa "Vogue", inspiracija za film "Vrag nosi Pradu", možda je oštra i nemilosrdna, ali cijeni našeg Petra Trbovića.

Poznatog hrvatskog stilista imenovala je novim modnim direktorom časopisa "Vogue Adria", koji idućeg proljeća stiže u Hrvatsku. Bit će to regionalno izdanje najprestižnijeg modnog časopisa na svijetu, a nije ni čudo da su se odlučili baš za Petra Trbovića. Godinama je surađivao sa Severinom, odijevao je voditeljice u "Masked Singeru", njegovi su radovi objavljivani u Vogueu, GQ-u, Harper's Bazaar-u i ostalim utjecajnim časopisima.

I on je gost RTL Direkta.

Kakav je osjećaj dobiti odobrenje od Anne Wintour?

Svakako je to ponos i zahvalnost, ali to je rezultat dugogodišnjeg rada, predanosti. Nekako ću si uzeti zasluge da sam to dobrim dijelom i zaslužio.

Što znači biti modni direktor? Što će biti tvoj posao u Vogue Adria?

Objasnio bih to ovako: modni urednici su savjetnici, a ja sam kao član Vlade. Šala na stranu, samo je stvar malo veća ovlasti i odgovornosti u hijerarhiji nekog modnog kontenta.

Kim Kardashian, Rihanna, Gal Gadot - zvijezde se pojavljuju na naslovnici Voguea, tako će biti i u ovom domaćem izdanju?

Imamo s Vogueom velike ambicije. Velika je to licenca, zvučno ime, pokušat ćemo da naš rad ide i u jednom i u drugom smjeru. Svjetske zvijezde ćemo pokušati dovesti u naše medije.

A isto tako, sigurno nećemo zaboraviti sve ljude koji su zaslužili da budu u Vogueu i da budu promovirani kroz našu platformu. To ne znači da će uvijek biti zvijezde, nego i naši lokalni celebrityji. Moje duboko uvjerenje i uvjerenje uredništva našeg magazina je da zvijezde Voguea mogu biti i "mali" ljudi koji su ostavili trag koji može biti značajan za nas.

Iako, stvari su se promijenile - čak je i Vogue imao osobu niskog rasta i 106-godišnju tattoo umjetnicu. Tako će biti i kod vas?

Apsolutno, danas je došlo vrijeme kad trebamo slaviti raznolikost i različitost u svom obimu. Modu više ne doživljavamo kroz prizmu supermodela i modnih revija. Ona je poprimila šire društveno značenje, a time mora postati inkluzivna, ali ne na umjetni način. To je jedino logično - početi slaviti različitost u svim njenim oblicima.

Romkinja Severina bila je na naslovnici hrvatskog "Ellea" reakcije su bile sjajne?

Ja apsolutno podržavam, čak negdje u hodu imam i doticaje s tim. Apsolutno slavim to, i predivno je da je hrvatski "Elle" tako nešto napravio. Vjerujem da će tim putem ići svi ostali mediji u regiji - bilo tiskani ili digitalni. To nije nekakav trend u svijetu koji trebamo površno pratiti. To je nužnost i u tome trebamo krenuti iz svog dvorišta. Taj tip junaka živi svugdje oko nas; ne moramo ga tražiti daleko, u Hollywoodu, Parizu... Severina je jedna od njih, ima hrpa takvih koje trebamo slaviti. Vjerujemo da ćemo i mi u Vogueu to redovito činiti.

Što kažeš na Miss Universe iz Nepala? To je bila vjerojatno prva natjecateljica u 70 godina koja je bila + size. Što kažeš o tome da se sve više nesavršenih ljudi pojavljuje u nesavršenom svijetu?

Meni je jako zanimljivo da se taj trenutak dogodio. Možda je bilo neočekivano, i ona je odskakala, ali tu dolazimo do slavlja različitosti, pa tako i u izborima ljepote. Kanoni ljepote se mijenjaju stalno kroz povijest, pa i danas, mijenjaju se vrijednosti pa onda i ti kanoni. Izvrsno mi je da se Miss Nepal pojavila takva kakva jest. I možda je to neka mala najava nečega u budućnosti što bi se moglo početi dešavati češće. Ona popularna pjesma "Sve su žene lijepe" i one to zaista jesu. Mislim da je došlo vrijeme da apsolutno sve žene postanu Miss Svijeta ili Miss Universe.

Što misliš o naslovnici ljetnog izdanja Voguea s supermodelima iz 90-ih, Naomi, Cindy, Linda, Christy? Jesu li previše retuširane? Zašto žene u 50-ima ne mogu imati neku boru?

U redu je da modeli imaju bore kad dođu u tu dob, da se one vide, ali također imaju pravo popravljati ih ako se ne osjećaju ugodno s njima. Ne podržavam ideju da moraju biti pretjerano retuširane ako to ne žele.

Opet, mislim da je to nešto što bih ostavio svakoj ženi da odluči. Biraju apsolutno da ih slavimo na naslovnicama i svakoj ženi koja ih želi korigirati, da joj ostavimo da i to malo napravi.

Što je u modi?

To je pitanje koje redovito dobivam, što je u trendu, a obično odgovorim. Svim našim gledateljima poručio bih da modu doživljavaju kao razbibrigu, veselje koje će im se događati usput u životu, ali da ne razmišljaju previše o njoj. Volio bih da svi skupa razmišljamo o važnijim stvarima, o djeci, roditeljima, da čvrsto grle i ljube djedove, da redovito ponavljaju roditeljima koliko im znače i koliko su im zahvalni. Put svih nas je kratak, moda nas može veseliti, učiniti život zabavnijim, ali ne treba zaboraviti dati joj dublji smisao i nekako postati bolja verzija sebe.