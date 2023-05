Australija prva zabranila veipanje, hoće li i Hrvatska?

"Prijatelj vejpa, pa vejpam i ja", tako se, prema posljednjem istraživanju, pravdaju Australci, uglavnom mladi koji već s 14 godina postaju ovisni o ovim voćnim okusima. I zato su se australske vlasti odlučile za zabranu.

"Ovo je proizvod koji je namjerno namijenjen našoj djeci, a prodaje se uz lizalice i čokoladice. Vaping je sada postao problem broj jedan u srednjim školama, a postaje raširen i u osnovnim školama", kazao je australski ministar zdravstva Mark Butler.

Nema više rekreativnog vejpanja, samo s receptom. E-cigarete prvo su bile zamišljene da s njima prestanete pušiti, a onda su postale popularne među djecom. Recimo, 13 posto Hrvatskih učenika vejpa. Lakše ih je skriti od roditelja, ne smrdite, možete ih pušiti u tramvaju, školi, bilo gdje - tako su nam prije dva mjeseca o vejpanju govorili zagrebački učenici.

"Jedna stvar kod e-cigareta koju sam shvatila, barem meni osobno, nekako su puno lakše za postati ovisan o njima nego o cigaretama. Pogotovo zbog tih voćnih okusa, puno se lakše prilagoditi nego na bilo koje cigarete", kazala je jedna od djevojaka koja 'vejpa'

Privlačni su i šareni, baš kao slatkiš za djecu. A kada uz prizore pušenja dodate i malo glazbe, ljudi izgledaju kao da puše nešto divno - sokić, lubenicu, vaniliju, ili nešto drugo, jednako mirisno, jednako primamljivo. I sigurno pomislite - ovo ne može biti tako loše. E pa može. Puno lošije.

"Nastaje para, koja nije vodena para, nego je to smjesa metala, često pesticida, zatim nano čestica, sitnih lebdećih čestica o kojima izvještavamo kada je zrak u Zagrebu onečišćen. Osim toga ima niz policikličkih ugljikovodika u toj tzv. pari koji su poznati kao kancerogeni", govori pulmologinja u Klinici za plućne bolesti Jordanovac Jelena Ostojić.

Dodaje, ima među njima i čestica koje se nalaze u ispušnim plinovima auta. Da. Ne zvuči baš zdravo, a opet se bez problema prodaju djeci u trgovinama. Tome na kraj planiraju stati Britanci. Osnivaju posebnu vejp inspekciju - s kojom se nadaju smanjiti konzumaciju među maloljetnicima.

"Mislim da to što ih se lako može kupiti, stvara veću potražnju u ovom trenutku", kazao je učenik iz Londona Alfie Commons

A treba li u ovom trenutku Hrvatska preuzeti australski model?

"Baš nisam za zabrane, ali ukoliko to može pridonijeti da bude što manje dostupno djeci i mladima, onda bih to mogla podržati, ali prije bih išla na edukaciju da im se objasni koliko je to štetno", govori Dijana Mayer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Jer e-cigarete postaju jednako popularne kao one obične, samo se o štetnosti ovih prvih puno manje čuje.

"Naši osjetljivi dišni putevi evolucijski su stvoreni da udišemo čisti zrak", kazala je Ostojić.

Čisti zrak. Da. Bez nikotina običnih cigareta, bez okusa kivija, karamele ili žvake iz e-cigareta.