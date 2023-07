Auti su od pandemije poskupjeli i za 100.000 kuna, a obiteljski auto sad se ne može naći ispod 20.000 eura

A nije lako niti odabrati dobar i pouzdan automobil za kojima u Hrvatskoj naglo narasla potražnja. Ove godine vidimo veliki rast prodaje novih automobila, a prema podacima iz Carine, raste i potražnja za rabljenim vozilima, i to preko uvoza.

U cijeloj prošloj godini uvezeno je 63.500 rabljenih osobnih vozila, a u samo prvih pet mjeseci ove godine nešto više od 42.000. Drugim riječima, samo je u prvom dijelu ove godine uvezeno gotovo 70 posto vozila kao u cijeloj prošloj. Porez koji morate platiti veći je u slučaju uvoza iz trećih zemalja dok za uvoz, preciznije unos automobila iz zemalja Europske unije, uvozna davanja, pa ni PDV ne trebate platiti.

Glavni urednik Auto, motor i sport magazina Kristijan Tićak bio je gost Direkta.

Inflaciji unatoč, bilježimo porast prodaje novih automobila, kako to tumačite?

Trebalo ih je dočekati. Pandemija i sve što se nanizalo poslije nje, i rat u Ukrajini i nedostatak sirovina uzrokovali su niz poteškoća u dobavljačkom lancu, u prijevozu automobila. Mnogi su automobili kasnili na hrvatsko tržište i sada su se napokon krenuli isporučivati kupcima

Kada govorimo o rabljenim ili novim automobilima, ima li tu razlike?

Ima. Riječ je o potpuno različita dva automobila. U suštini izgleda to potpuno isto ali i kupci i načini financiranja nisu isti i odabiru se potpuno različite metode da bi se došlo do auta.

Prije otprilike godinu dana dosta se dugo čekalo za novi automobil, je li se to promijenilo?

Reći ćemo da kotačići, zupčanici polako sjedaju na svoje mjesto i taj proces polako ide u normalizaciju. Od jeseni bi trebalo sve biti poprilično normalno kao i prije pandemije.

Što je s cijenama?

Cijene su kao i sve ostalo, porasle. U nekakvim usporedbama istih automobila prije pandemije i poslije pandemije, razlika je u luksuznoj klasi, malo skupljim automobilima i po sto tisuća kuna. Ako jedan telefon plaćamo tisuću i pol do dvije tisuće eura, da ćemo automobil kupovati za 10 do 15 tisuća eura, nećemo. Sami proizvođači kažu da je vrijeme jeftine osobne mobilnosti iza nas.

Imate li procjenu, prosječna četveročlana obitelj, dobar pouzdan, može i za putovanje?

Rekao bih da ispod 20 tisuća eura ne ide apsolutno ništa u tom pogledu. Za solidan izbor između 30 do 35 tisuća eura.

Što biste vi savjetovali?

Savjetovao bih da manje, prilikom kupnje se kupci vode emocijama, više razumom. Treba raščistiti prvo sam sa sobom za što će se automobil koristiti u kakvim uvjetima, sukladno tome prilagoditi svoju kupnju.

Što biste savjetovali, kada govorimo o kupnji rabljenog i novog automobila?

Imamo apsurdnu situaciju da neki kupci koji su automobil kupili prije tri, četiri godine, kada su ga sada nedavno prodavali su dobili više novca. To je anomalija koju je ovo poskupljenje i potražnja uzrokovali. Teško je prognozirati u kojem će smjeru situacija ići, činjenica je da automobili neće biti jednostavniji u budućnosti, postojat će sve kompliciraniji, tehnički složeniji. To će uvjetovati veću cijenu tih automobila.

Biste li savjetovali novi ili rabljeni automobil?

"Ovisno o prilikama i načinu kupnje, ali najbolje je, po mom mišljenju kupiti novi automobil. Ima dosta manipulacija s kilometrima, nije sigurna kupnja nikada, koliko god mi njega provjeravali odvozili kod različitih majstora, nikada ne možemo biti 100 posto sigurni da je to to

Puno govorimo o automobilima na električnu struju, kada možemo reći sigurno će doći u Hrvatsku?

Već sada se cijene električnih automobila se polako počinju približavati komercijalnim automobilima, ali to nije zasluga snižavanje cijene električnih automobila, nego porast komercijalnih. To je već zaživjelo u određenoj mjeri nije masovno, Europa je postavila oštre zakonske okvire. Čini mi se da u posljednje vrijeme čini mi se da neki novi vjetrovi pušu, spominju se i sintetička goriva i druge metode da se dođe do CO2 neutralnosti

Kada?

Vrlo brzo, dvije, tri ili četiri godine

