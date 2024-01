Baby Lasagna kod Mojmire o Eurosongu, optužbama za plagijat i planovima za budućnost: 'Ne znam što želim'

U komentarima ga hvale i stranci i domaći, na Wiwibloggsu, gdje se okupljaju Eurosong fanovi i analitičari, predviđaju mu sjajan uspjeh i uspoređuju s finskim miljenikom publike od lani, Karijom i Cha Cha Cha. A kako to obično biva, već su se pojavile i optužbe da pjesma podsjeća na pjesmu Party In My Head švedskih metalaca Pain.

O svemu tome je u RTL Direktu pričao Marko Purišić - Baby Lasagna.

Što je Baby Lasagna?

"Samo ime koji zvuči smiješno i nema neke velike priče ni značenja. Mislim da je dovoljno smiješno i apsurdno da su ljudi zapamtili"

Kako se osjećaš sada kada si doslovno preko noći, a to nije baš tako često u Hrvatskoj, postao senzacija?

"Na prvu sam se uplašio i maknuo sam se s društvenih mreža, ali nakon toga sam se opustio. I ne znam, čudan je osjećaj. Još nisam previše izlazio iz kuće da mogu opipati to, ali evo tu sjedim s Vama, pa to znači možda nešto."

Nevjerojatni su komentari na YouTubeu, hvale te i domaći i strani da je pjesma super i da je nevjerojatan uspjeh predvidljiv. Gleda sam ovaj živi blog. Koji su ono ta zajednica i ono Eurosong nevjerojatne stvari govore o tebi koji ono o kakav osjećaj ti to izaziva ono. Došao si kao rezerva i sad si odjednom taj hit.

"Pa izbjegavam malo čitati komentare, ali ono što vidim je, kao što kažete, pozitivno i ludo je ne znam. Meni je to preludo da još neko čuje u onoj pjesmi što ja čujem, a to je ono. Bio sam sretan s njom. I eto, sad su drugi sretni."

Rekao si da si se malo maknuo na početku jer si očekivao negativne reakcije.

"Da, mislio sam da će biti užas, da će me svi napasti. Da će biti čudo koliko su izvrijeđali jadnog ovog lika."

Ideš na Doru, ali to nije prvi put, već si bio jedanput.

"Već sam bio na Dori ta kakva je 2019. godina. Pa nije baš bilo toliko korisno iskustvo, jer ja sam imao krivo mišljenje. Ja sam mislio 'Mi smo carevi, što će nama ovo'. Ali, eto baš zato nisam mogao iskoristiti to iskustvo."

Nastupao si u deset bendova, kakva je tvoja publika. Tko su ti ljudi?

"Rekao bih čak deset plus bendova. Bilo je tu svašta od techna, pa metala teškog, pa onda nekog irskog punka. Pa gažica ovako po hotelima itd. Svašta je nešto bilo. I eto, sve to stvorilo Baby Lasagnu"

Zanimljiva je ova pjesma, Poslušala sam i danas puno puta energična je brza. Meni se nekako čini da je to neki elektrometal.

"Da, točno tako. Industrial, elektrometal, rock, svašta nešto."

Vrlo je pamtljiva energična uspoređuju te već s ovim Fincem od lani koji je bio totalni hit kod publike. Je li ti to laska?

"Bio sam njegov veliki fan. Bio sam jako ljut kad nije pobijedio, tako da mi je velika čast da me uspoređuju s njim."

Pojavila se odmah optužba za plagijat. Je li uopće znao da taj švedski bend Pain ili je to slučajnost?

"Mislim da ima nešto, ali mislim da svake godine se pojavi neka optužba za plagijat. Za taj bend znam, ali znam da nisam ništa krao, tako da se ne osjećam ništa krivo i mislim da ovo nije još zadnji od napada. Tako da možda će biti još."

O čemu se radi u ovoj pjesmi. Ima priču nije to nešto nabacano.

"Pisao sam o jednom dečku koji teškog srca napušta svoje selo ili svoj grad u potrazi za boljim životom jer se nalazi u teškoj okolini. Tjeskoba ga napada jer odlazi, napušta dom, mačku…"

Patiš li uopće Eurosong koji su ti bili favoriti? Kako ti se svidio Let 3?

"Let 3 je bio fantastičan. Mislim, mislim da je cijeloj Hrvatskoj bio fantastičan i odveo nas je na neke visine u Eurosongu do koje prije nismo možda toliko stigli. A što se tiče stranih izvođača bilo, zanimljivi su mi Lordi. iz 2006. godine. Tada sam se zaljubio u rock i metal i Euroviziju"

Kako se vidiš dugoročno? Hoćeš li pobijediti i otići na Eurosong? Misliš li da ćeš nastupati pred velikom publikom?

"Ja ne vidim ništa i ne znam što želim. Idem putem pa što bude bit će. Slučajno se ovo dogodilo tako da ne znam mogu li uopće išta planirati u životu. Ovo me zbunilo"