Scena zbog koje smo plakali i koja nam se urezala u sjećanje. Scena koja je velikom broju djece bila prvi susret sa smrću. Scena je to gdje Bambi, ostaje bez majke. I baš je ta scena posljednjih dana postala sporna jer traumatizira djecu. Pa će je zato Disney, u novom Bambiju, ukinuti.

To je podijelilo svijet, pa smo i mi u našoj anketi pitali: Slažete li se s Disneyjevom odlukom?

"Slažemo se da je priča možda ipak malo potresna za djecu", smatraju Tina i Siniša.

Nešto drukčije mišljenje imaju Anamarija i Marko: "Mislim da bi djeca od malena trebala naučiti nositi se s takvim situacijama. Štitimo ih previše da se ne bi ozlijedili, a na kraju samo njima radimo štetu."

Ivana pak kaže da je pronašla verzije slikovnica bez tog dijela, i iznenadila se jer to onda ne predstavlja srž priče.

"Tu se ne radi samo o tome da se djecu previše stavlja pod staklena zvona, nego se ulazi u samu srž priče o Bambiju. Ukidanjem tog prizora uništava se animirano remek djelo, smatra filmski kritičar," Nenad Polimac.

"Ne bih rekao. Ne bih rekao da ta scena traumatizira djecu, pogotovo u današnje doba, što smo sve vidjeli po crtićima. Pogotovo ako je nešto tako dobro napravljeno jer nemojmo zaboraviti da je ta scena o kojoj govorimo, u Bambiju, fenomenalno realizirana", govori nam Polimac.

"Ta scena ne bi trebala nestati jer može biti i vrlo poučna," govori nam psihologinja.

"To je odlična prilika za prokomentirati recimo s djetetom: Ok, što si ti vidio, kako ti se činilo, kako se ti osjećaš kada vidiš tako nešto, i onda imate priliku na neki način i educirati svoju djecu ili mlade u takvim trenucima. Primarno ovisi o tome što će oni reći, kako su percipirali, jesu li to doživjeli kao nešto što je njima osobno važno", objašnjava Sandra Đurijanček.

Iako je Bambi jedini animirani film koji tako prikazuje smrt, itekako nije jedini Disneyjev crtić u kojem je glavni lik ostao bez majke. Baš zbog majčinih smrti, i Snjeguljicu i Pepeljugu odgajale su zločeste maćehe. Samo s ocem odrasla je i Bela iz Ljepotice i zvijer, kao i Mala sirena Ariel. Bez oba roditelja, ostale su Elsa i Ana iz Frozena, ali i Tarzan. A svi se sjećamo da je izgubljenog Nema tražio - tata. Jer mamu nije imao. Pocahontas se majke ni ne sjeća, umrla je davnih dana, a majka Jasmine iz Aladina, nikad nije ni spomenuta.

A i Snjeguljica i 7 patuljaka tresu Disney jer u igranom filmu nećemo gledati patuljke. Njih 7 će zamijeniti takozvana, magična stvorenja. A pripadat će različitim rasnim, spolnim i etničkim skupinama.

"U tom slučaju, više ne razgovaramo o istom filmu. Ja bih se u načelu klonio adaptacija klasika u kojima klasici nisu klasici, nego nešto sasvim drugo," dodaje Polimac.

Woke Snjeguljica i woke Bambi trebali su iduće godine stići u kina, ali nakon brojnih kritika ni to nije sigurno. Za sve zabrinute roditelje jednostavna poruka, uvijek možete s djecom pogledati staru i novu verziju, pa pričajte o razlikama.