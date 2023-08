Dora Kršul, novinarka Telegrama gostovala je u RTL Direktu.

Dora, što kažeš na ministrov odgovor na Facebooku?

Prvo, šokirana sam time što ministar svoj odgovor nije objavio na davnoj odumrloj društvenoj mreži MySpaceu, za koju je prije tri godine ustvrdio da je jedna od najpopularnijih. Ministar niti u jednom trenutku nije osporio da je to što je napisao prepisao. Time što je odlučio povući proceduru na Ekonomiji u Osijeku implicira da ovaj rad zapravo jest bio u korpusu onih svih nužnih uvjeta, odnosno radova koje je morao priložiti za ovo napredovanje u izvanrednog profesora.

Je li ovo akademski rad?

Ovo su prezentacije za predavanja i to jako loše, zastarjele, danas potpuno ne upotrebljive.

Je li problem što se on ni na koji način nije referirao na kvalitetu samog rada, nego se referirao samo na to negativno se govori u medijima?

Apsolutno da je, ministar se u jednom drugom medijskom istupu osvrnuo na to da on voli svoj akademski rad i rad sa studentima, mislim da je ovo teško podcjenjivanje studenata, njegovih vlastitih studenata u Vukovaru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li ovo kraj priče? Što bi se trebalo dogoditi?

Okej, on je povukao cijelu proceduru, međutim mislim da je nužno, kao što sam napisala na Telegramu, u nekakvom zdravom društvu i akademskoj zajednici koja želi sačuvati dio svog obraza, mislim da se treba desiti pet stvari i to hitno: Hrvatski sabor hitno treba povući iz Nacionalnog vijeća za znanost gospođu Sanju Gongetu koja je napisala predgovor ovom priručniku i nahvalila ga do nebesa. Ta gospođa je prodekanica Veleučilišta u Vukovaru i ona je prije par mjeseci imenovana u drugi mandat u Nacionalno vijeće za znanost od strane Hrvatskog sabora. Druga stvar, profesorski trojac koji je pozitivnom recenzijom ocijenio Banožićev rad, treba ići na etičko povjerenstvo, koje bi trebalo utvrditi njihovu odgovornost, zašto su ovako kompromitirali recenzentski postupak koji je ključna stvar u znanosti. Treća stvar, mislim da se treba revidirati znanstveni put Maria Banožića, odnosno Ekonomski fakultet u Osijeku gdje je Banožić u statusu docenta, fakultet bi trebao samoinicijativno revidirati način na koji je on izabran u taj stupanj. Četvrta stvar je isprika studentima od strane Maria Banožića, zato što ih je podcijenio, ružno podcijenio. Isprika ministra znanosti, zato što kroz svog člana, člana Ministarstva u Upravnom vijeću Veleučilišta u Vukovaru nije imao na oku što se tamo događa s kvalitetom nastave. Isprika ministra za stanje u hrvatskoj znanosti, on danas lopticu prebacuje na Rektorski zbor i na rektore. Slažem se. Oni se trebaju ispričati za štošta, samo što spisak za ono što se oni moraju ispričati u hrvatskoj znanosti za to je potreban feljton. Posljednja stvar, mislim da Agencija za znanost i visoko obrazovanje na Veleučilište u Vukovaru treba poslati hitan izvanredni nadzor kvalitete na toj ustanovi

Kao bi ocijenila ovaj rad ministra Banožića?

U ovim njegovim prezentacijama, s obzirom da ih je sve copy paste iz drugih prezentacija i knjiga, on je tu ostavio mjesta na crticama da si studenti bilježe, ja sam si tu stvarno bilježila svašta i uvjerena sam da je moj autorski doprinos u istraživanju ove teme daleko veći, odnosno veći, njegov nije nikakav, od onoga što je on napravio s prezentacijom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Banožićev 'najpopularniji portal' danas je platforma sa seks igračkama. Ovo su još neki biseri ministrova priručnika