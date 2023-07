Vedran Mujagić iz Dubioze Kolektiv bio je gost RTL Direkt. Neće valjda i ovaj koncert zabraniti?

"Nadamo se da neće.

Kako je nastala cijela suradnja s gospodinom Kulišem?

"Nekako smo mi reagirali na tu zabranu za koju stvarno u 21. stoljeću ne bi trebalo biti mjesta i da se bilo kakva muzika zabranjuje i cenzurira na nekakvim imaginarnim, kulturološkim nepoklapanjima u kalupe prihvatljive u nekoj sredini i nadam se da je gradonačelnik nesretno izletio u ofsajd kako kažu i onda se još nespretnije vadio u medijima pa je sve izgledalo puno ružnije nego što jeste. Nadam se da je tome tako, jer ako nije onda je to samo još jedan iz arsenala populističke pirotehnike kako bi se skrenula tema s nekih neugodnijih tema."

Hoćete li pokušati "prošvercati" Duška Kuliša na pozornicu?

"Sve koje zanima odgovor na to pitanje, mogu poslati mail na Ured gradonačelnika Pule i vjerojatno će on imati pravi odgovor na to pitanje. A mi kad budemo nastupali, otvoren je poziv za gospodina Kuliša, vidjet ćemo to, sve je na stolu."

Slavite 20 godina, hrvatska publika vas jedva čeka opet vidjeti, primjećujete li s pozornice što ovdje domaću publiku najviše "zapali", u kojim se pjesmama najviše prepoznaju?

"Sad kad ste prešli na euro konačno, sad je pjesma Kokuz postala jako popularna opet, ljudi se valjda mogu identificirati s glavnim likom koji je frontalno bez para."

Problemi svih naroda u regiji su slični, muče nas korupcija, životni standard, o puno stvari pjevate u svojim pjesmama, a koje i mi obrađujemo u Direktu. Vidite li vi promjene sada, da su svi ti problemi nešto manji?

"Mi sve ovo radimo nekako kao samopomoć, da mi lakše prebrodimo sve to što nas žulja u društvu, a onda ako se ljudi u društvu identificiraju s tim to je nekakav bonus. Malo je tragično što su neke pjesme napisane 2008. ili 2010. još uvijek su aktualne i ljudima su bliske te teme."

Vi ste iz BiH pa koji su problemi slični, odnosno ima li neke razlike između života u RH i BiH?

"Nama optimistično prognoziraju da u narednih deset godina možemo da se primaknemo statusu zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji tako da mi poprilično kasnimo. Imamo mi svoje probleme, a najgore što već sedam, osam godina ne sudjelujemo na Eurosongu jer je naš javni servis bankrotirao. Tako da mi još zadugo poput Let 3 imati priliku da odemo."

To je bila neka priča, puno se pričalo i o Let 3, ali s obzirom na ovaj problem teško.

"Teško, mi smo pokrenuli i peticiju da ljudi potpišu da nas se uvrsti u program, ali odustali smo i od toga."

Kako vam se činio Let 3 na Eurosongu?

"Super su oni to odradili, malo im i zavidimo."

Iz pjesme "Svi u štrajk" dosta prigodni stihovi, u Hrvatskoj traje najdugovječniji štrajk ikada. Citirat ću: "Zar da šutim, da gledam, da dubim na glavi, trpim loše vibracije, osmijeh lažne demokracije" - mislite da živimo svi skupa u lažnoj demokraciji?

"To pitanje nadovezuje se na ono prethodno, o pjesmama napisanima prije 15 godina. Vi je danas možete vidjeti primjenjivom na situaciju koja se događa u Hrvatsku. Nismo imali namjeru pisati evergreene, ali su to postali. Što se tiče demokracije i na vašim posljednjim izborima je izašlo ispod 47 posto ljudi. Malo je i do ljudi koji ne prakticiraju tu demokraciju. Svi smo dio problema, nek sljedeći put izađe bar 80 posto pa nek se s većim pravom žale onda na ljude koji su izabrani."

Nakon 20 godina rada, na što ste najponosniji i do kada? Do penzije na bini?

"Kad nas je netko pitao kad smo počinjali vjerojatno ne bi rekli 20 godina tako da je to već uspjeh, i sama činjenica da smo mi iz Uljanika pred 200 ljudi došli do Arene, malo je čudno da mi tu sviramo, ali je uspjeh. Nećemo da tražimo kruha preko pogače."