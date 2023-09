Politički dinosauri na poziciji moći ne namjeravaju se toga odreći, osim ako im se zdravlje ne pogorša

Joe Biden jutros je izišao za govornicu UN-ove Opće skupštine s ciljem, kako je najavljeno, da učvrsti viziju američkog vodstva.

"Ponovno smo se okupili na točki prekretnice u svjetskoj povijesti, s očima svijeta uprtima u sve nas. Kao predsjednik Sjedinjenih Država, razumijem dužnost moje zemlje da vodi u ovom kritičnom trenutku", kazao je američki predsjednik.

No, već se mjesecima priča o Bidenovim gafovima i posrtajima i dovodi u pitanje njegova sposobnost da vodi vlastitu zemlju, kamoli cijeli svijet. Posljednja anketa kaže da 77 posto građana, uključujući čak 69 posto demokrata, misli da je aktualni predsjednik prestar za još četiri učinkovite godine na funkciji.

S druge strane, izgledni rival samo je tri godine mlađi. Donald Trump je baš ovog vikenda izjavio kako ne misli da je Biden prestar, nego nesposoban. I da ne bi bilo rata u Ukrajini da je on ostao predsjednik.

"To se nikada ne bi dogodilo da sam ja bio u Bijeloj kući. Znao sam razgovarati s Putinom o tome. Rekao sam mu to vrlo otvoreno, razgovarao sam s njim o tome. Bila je to zjenica njegova oka. Rekao sam, 'nemoj, Vladimire, nemoj, Vladimire. Napravio bi takvu grešku'", kazao je Trump.

No, kako je ostalo samo 13,5 mjeseci do predsjedničkih izbora, analitičari ne očekuju da se išta stigne promijeniti.

"Osim u slučaju da se nekom od njih dvojice zdravlje otvoreno ne pogorša. Biden ne djeluje kao netko tko će se odreći svoje pozicije sad kad je aktualni predsjednik. S druge strane, Trump žudi za osvetom, i također nije od onih razumnih, koji bi mogao uvidjeti i javno priznao neke svoje mane i nedostatke", smatra politički analitičar Mate Mijić.

Revanš između Bidena i Trumpa mogao bi po još nečemu biti poseban - dok je bivši predsjednik suočen s čak četiri optužnice, uključujući i uplitanje u izbore za koje ni danas ne priznaje da ih je izgubio, Bidenu republikanci u Kongresu prijete opozivom, otvaranjem istrage oko poslova njegova sina Huntera.

Političko kazalište, tako Biden naziva republikansku istragu, jednako kao što Trump sve optužnice smatra lovom na vještice.

"Pobjeđujem Bidena uvjerljivo. Da se nisam kandidirao, ili da sam na trećem, četvrtom, petom mjestu, ili negdje u toj kategoriji, ništa od ovih smetnji se ne bi dogodile, ništa od ovih strašnih stvari s američkim tužiteljima, FBI-jem ili Ministarstvom pravosuđa. Sad smo u banana republici", smatra Trump.

Banana republici ili zemlji političkih dinosaura. Jer Biden i Trump nisu jedini starci na poziciji moći.

"Vidjeli smo nedavno da se vođa republikanaca u Senatu Mitch McConnell u nekoliko navrata smrznuo davajući izjave za medije", dodao je Mijić.

Dakle, i on se lagano gubi. Čini se da ta generacija koja već dugo uživa svu moć u američkoj politici, nije sprema odreći se te moći, iako je već poprilično jasno da su ostali izvan prostora i vremena.

Kako sada stvari stoje, oni koji očekuju okršaj, recimo, potpredsjednice Kamale Harris s republikanskom nadom Ronom DeSantisom, morat će čekati još pet godina. Do tada, starci vladaju.

