I odjeća i obuća su 8 posto skuplji nego lani pa biste možda trebali razmisliti o popravku košulje ili cipela, umjesto o kupovini novih. Francuska će to po novome - sufinancirati. Dakle, ako trebate zašiti nešto sitno država će vam pomoći sa šest eura, ako trebate popraviti cipele, dobit ćete 25. Ne rade to Francuzi radi visokih cijena nego okoliša.

Da, imaju dobre sireve i kroasane, filmove i slikare, umjetnost i arhitekturu. Poznati su po šampanjcu i vinima, a vole i prosvjedovati. Francuzi jesu svestran narod, ali kada bi ih trebali povezati s jednom jedinom stvari to bi vrlo vjerojatno bila - moda.

Baš ti šik Francuzi odlučili su objaviti rat brzoj modi i uskoro kreću s programom sufinanciranja popravka odjeće i obuće. Pa će tako građanima za zamjenu pete na cipeli država dati sedam eura, a za novu postavu kaputa 25 eura. Što misle o toj ideji i isplati li se popravljati robu i cipele pitali smo naše krojače i postolare.

"Imamo primjerak cipele koji je donešen na popravak, dogodilo se odljepljivanje đona. I iako izgleda malo strašno, zapravo je vrlo lako rješivo. I gospođa će, umjesto da kupuje novu sandalu za vjerojatno iše od 100 eura, će za nekakvih 5 do 10 eura imati popravljenu cipelu koju će moći nositi nekoliko sezona", kaže nam djelatnica postolarske radnje, Sara Vladić.

I upravo to Francuzi žele. Jer svi znamo da vrlo često danas kupujemo jeftinu robu koja nam traje godinu dana prije nego što je bacimo. Ali nije to uvijek bilo tako. Krojačica Mirjana Horvat radi 40 godina kao krojačica i vidi kako pada kvalitete tekstila.

"To je ono, kak mi kažemo, jednokratna upotreba. Nema više one naše dobre robe, dobrih materijala kako je bilo prije. Nego sve ide izvana, iz Kine, naručuje se preko interneta, a to je slaba kvaliteta. Tako da si ljudi sve više donose one stare stvari koje su imali od nekad. Pa onda opet imaju za neko vrijeme", govori.

Neko vrijeme, odnosno sigurno nekoliko sezona traje obuća koje rade u jednoj postolarskoj radnji. Naručuju kožu iz Italije, jedan par izrađuju i preko tjedan dana, a uz sve to spašavaju i omiljene cipele zagrepčana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najčešći popravci su na novoj cipeli. Ljudi kupuju novu cipelu, žene pogotovo i onda donose da im se pojačava poplat, da im se mijenja plastična peta u gumenu jer uglavnom se u industriji stavljaju plastične pete", navodi Vladić.

Što zbog slabije kvalitete, što zbog široke dostupnosti jeftine robe kupujemo više, a vijek odjeće je kraći no ikad. Tako u prosjeku, svaki Europljanin na godinu baci oko 11 kg tekstila. A 87 posto toga se spaljuje ili odlaže na odlagalištima.

Sve to ima veliki negativni utjecaj na okoliš.

Za potrošnju tekstila po prosječnoj osobi u Europskoj uniji u 2020. bilo je potrebno - 400 m2 zemljišta, 9 tisuća litara vode i 391 kilogram sirovina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Delera Burkhardt (S&D), zastupnica u Europskom parlamentu kaže: "U našem izvješću tražimo sveobuhvatni pristup u bavljenju tekstilnim sektorom kako bismo osigurali prelazak s modela koji se temelji na brzoj modi na kružni tekstilni sektor".

Jer modna industrija danas uzrokuje 10 posto globalnih emisija ugljika, što je više od međunarodnih letova i pomorskog prometa zajedno, odgovorna je i za 20 posto globalnog onečišćenja vode, a ne smijemo zaboraviti sustavno i dugogodišnje kršenje ljudskih i radničkih prava.