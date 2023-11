Bliže se izbori, imamo i zelene i crvene vragove. Tko će igrati prljavo? Macan za Direkt: 'Rovovska bitka'

Saborske zidine su napukle, zbog toga uskoro slijedi preseljenje i sada je jedno od glavnih pitanja hoće li na novoj lokaciji doći do novih koalicijskih brakova.

Lavina se zakotrljala nakon ove bombe u jednom podcastu gdje je gostovao saborski zastupnik MOST-a Nikola Grmoja. Na pitanje o koaliciji, rekao je da HDZ za njih definitivno nije opcija. Za SDP je rekao da bi to mogao 'progutati', odnosno da bi mogao 'progutati' nekakvu opciju bez MOŽEMO.

Pa su svi krenuli to dijeliti, Grmojina izjava frapirala je političku scenu. Šef SDP-a Peđa Grbin odmah ih je bocnuo – jesu li to ovjerili. Nakon toga je i HDZ kao bacio foru kako čak i 'luzer Grbin' ismijava Grmoju. On se naknadno opravdavao.

Na pitanje RTL-ove reporterke o tome je li razgovarao s Grbinom oko koalicije ili suradnje sa SDP-om rekao je: "Ne, ta tema nikada nije bila na stolu".

Igra je jasna. Kako povezati mog neprijatelja s onim koga mrze moji birači. Postoji zeleni vrag Možemosi, Crveni SDP - treći SDSS. MOST stalno aludira da će Domovinci nakon izbora ići u PPP koaliciju, Plenković Penava Pupovac, a ovi spajaju Most sa SDP-om ili Možemosima, zato im je Grmojina izjava sjela kao naručena.

Saborski zastupnici odgovorili su očekuju li prljavu kampanju.

"Pa, odrasli smo ljudi u areni smo", rekao je Stephen Bartulica iz Domovinskog pokreta. Tvrdi, neće igrati prljavo.

Saborska zastupnica Zeleno lijevog bloka Ivana Kekin kaže da oni neće igrati prljavo, a da imaju i primjer za to.

"Mislim da će kampanja biti prljava. Evo, možete vidjeti na primjeru Zagreba, zadnjih izbora", rekla je.

Dijele se i razni isječci izvađeni potpuno izvan konteksta, ali koga briga za kontekst. Tako u jednom Marija Selak Raspudić kaže Tomaševiću da ima krasne zelene politike, a u drugom Bartulica na pitanje o SDSSu govori o dobroj volji. Kaže da "neka dijele, sa SDSS-om je nezamisliva suradnja".

"Želim rekonstrukciju HDZ-a, odnosno HDZ bez Andreja Plenkovića", tako je govorio bivši lider Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, ali danas Domovinski pokret ne radi tu grešku.

"Takvi ljudi žele mržnju koja dovodi do terorističkih napada", tako je Andrej Plenković opisivao svoje dosta izgledne buduće koalicijske partere i oni mu to kao žestoko zamjeraju.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe na pitanje novinarke o tome da ni na sljedeće izbore ni poslije njih neće s HDZ-om, rekao je: "Samo malo, ovako, ja ne govorim apsolutno ništa".

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan objasnio je situaciju vezanu za birače.

"Tri od četiri birača su već odlučili, dakle oni su sigurni. Znači ovdje je borba za one neodlučne, a njih, nažalost, za Domovinski pokret i MOST ima najviše ima na ljevici, do njih ne mogu doći. Ovo je rovovska bitka, prsa o prsa za svakog birača", istaknuo je.

Ako mislite da su sve te priče bez veze, samo provjerite na adresi Hrvatske narodne stranke, zbog same aluzije o mogućoj predizbornoj koaliciji, gradonačelnička kandidatura HNS-ove Anke Mrak Taritaš 2017. godine pala je u vodu. Bila je drugom krugu, imala šanse, ali je onda famozna noćna objava Ivana Vrdoljaka na bivšem Twitteru, prije izbora odvratio dio njenih birača i Milan Bandić ju je pobijedio. Znaju tu pouku i danas.

Očekujte još razno raznih vađenja iz konteksta i aluzija jer logično je da su birači nepovjerljivi nakon gomile postizbornih prevrata.

