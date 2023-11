U svibnju je Bobi puhao svjećice, novinari su pisali o njemu, svi su se s njim htjeli fotografirati, a njegov vlasnik je objašnjavao kojim je to čudom Bobi doživio tolike godine.

"Moji su roditelji uvijek davali domaću hranu svim našim životinjama, ne samo Bobiju. I također, činjenica da živi na selu, u selu s poljoprivredom u blizini, borovima, prirodom, za svaku životinju je super", objašnjavao je Bobijev vlasnik, Leonel.

Živio je bez povodca, na selu, u prirodi. A onda pet mjeseci kasnije je uginuo.

I bio bi ovo kraj tužne, ali lijepe priče o dugom životu jednog psa koji je završio i u Guinnessovoj knjizi rekorda jer do sada nitko nije čuo za tako starog psa, ali, portugalski alentejski pastirski pas Bobi je pod istragom, odnosno veterinari s kraljevskog koledža u Engleskoj, njih 18 tisuća, ne vjeruju da je Bobi doživio 31 godinu pa njegovu dob sada provjerava i Guinness.

Navodno se pojavila fotografija mladog Bobija, njegove šare, dlaka i boja šapa ne odgovaraju Bobiju u starim danima.

"Ja ne mogu vjerovati da je doživio tolike godine, gotovo nestvarno, svi se nadamo da će toliko poživjeti i naši psi", kaže nam Maja iz Zagreba.

"Zdrava prehrana, šetnja to je osim genetike dosta ključno", kaže nam veterinar Branimir koji u svojoj ordinacije nije vidio psa starijeg od 20 godina, što ne znači da su Bobiju lažirali godine.

"To je pasmina koja vjerojatno nije iskrižana, izmanipulirana genetski, pasmina koja je sama po sebi zdrava, jer to je pas koji mora preživjeti u divljini. U nekakvim idealnim uvjetima, u zdravom okolišu, ako nije bio izloženi hrpi aditiva, konzervansa, kemikalija, štetnog utjecaja zraka, zašto ne, moguće je. Možda ih ima još, ali nitko ne vodi evidenciju", govori nam veterinar Branimir Rebselj.

Prije Bobija, po Guinnessu je najstarija bila čivava Spike, imao je 23 godine.

Evo jedne evidencije o prosječnoj starosti pasa. Najduže žive mali psi, tu su broj jedan čivave koje dožive 20,ali i koju godinu više. Manje pudlica dožive do 18 godina, a jorkširski terijeri i do 16. Najkraći životni vijek ima francuski mastif, živi od 5 do 8 godina, slično je s njemačkom dogom, ali irskim vučjim hrtom koji poživi do 10. godine.

S Guinnessom nema zezancije: stroga pravila, kontrole, ništa im ne može proći ispod radara. To nam govori Tomislav Lubenjak koji je prije četiri godine oborio Guinnessov rekord tako što je gurao auto 100 kilometara 24 sata.

"To je trajalo 10 mjeseci, bio sam u komunikaciji sa službenim dijelom Guinnessa, auto je išlo na vaganje prije eventa, cesta kojom sam gurao auto, došao ju je geodet izmjeriti. Ništa nije bilo prepušteno slučaju. Kamere su 24 sata snimale, tri kamere na autu, jedna na haubi, jedna na poleđini, jedna kod gasa da mi vozač ne bi slučajno pomogao", prepričava nam Tomislav Lubenjak.

Drugim riječima, pretrest će cijeli Bobijev život. Jedan od problema je, kažu stručnjaci kako uopće znati koliko je imao godina, genetska analiza pokazala je samo da je bio star, jako star.

"Može li se točno odrediti koliko je pas star? Iskreno, mislim da je to nemoguće. Ne možete niti čovjeku točno odrediti, ne postoji specifičan tekst kojim ćete odrediti koliko je netko star. Vjerojatno jedino samo preko te veterinarske dokumentacije od vlasnika da znamo koliko je pas poživio", potvrđuje nam veterinar Branimir Rebselj.

Koliko god da je poživio, Bobi je prema svemu sudeći, imao lijep život. Pitanje je samo hoće li taj život završiti u knjigama.