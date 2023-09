Mirovine su nikakve, ljudi teško žive, penzioneri jedva spajaju kraj s krajem.

Pa zato, piše na SDP-ovom plakatu "Bolje štrik oko vrata".

Suluda poruka na početku predizborne kampanje zgrozila je sve. Najviše one koji se suicidom ozbiljno bave.

Tin Pongrac, predsjednik Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje, danas komentira: "Neoprezno izrečeno. U Hrvatskoj je potrebno prevenirati suicid. Ne može se to koristiti ovako za političku kampanju. Mi se moramo brinuti i za prevenciju suicida i za dostojanstvo starijih osoba."

No predsjednik najjače oporbene stranke odluku svojih PR stručnjaka brani. Kaže da je izjava citat umirovljenika koji o tome, zbog loše vlasti, sve češće razmišljaju. Jedini je rješenje da premijer postane baš on.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin predsjednik prije dva dana na pitanje je li siguran da bi bio bolji premijer od svih drugih iz svoje stranke rekao je: "Uvjeren sam u to, ne samo iz moje stranke nego i na političkoj sceni u Hrvatskoj."

To mišljenje dijeli svega 2,2 posto ispitanih koliki je osobni rejting Peđe Grbina. Tri godine od dolaska na čelo stranke, nije uspio popraviti brojke svog prethodnika Davora Bernardića kojeg je rušio kada je stranka pala ispod 20 posto, kada je Zagreb bio "lijep po kiši".

Uslijedio je raskol stanke, bivši kolege postali su Socijaldemokrati pa je ostatak SDP-a danas na 15 posto. Dovoljno da aktualni premijer Andrej Plenković likuje.

Start kampanje nije oduševio ni Zagrepčane. Tako Damir kaže: "Peđa Grbin? Čuo sam i za njega nije mi politika jača strana." Na pitanje znači li to da je čuo za njega, ali ne i zapamtio, odgovara: "Da. da"

Miljenko je također oštar prema Grbinu: "Nikakvi premijer on ne može biti uopće! Zato što je opozicija jako slaba! Bez obzira što je visok, jak i stasit, nije za premijera!"

I tako dolazimo do hrvatskog političkog paradoksa, vladajući grcaju u aferama, a oporba nikako da profitira.

Od uhićenja ministara do afere HEP i INA, rejting HDZ-a relativno je stabilan. I Grbin i drugi oporbeni političari udaraju po HDZ-u, ali poruke do glasača ne dopiru…

Željko Riha, komunikacijski stručnjak, sve komentira: "Njegov glavni problem je što ne sluša svoje savjetnike. Iako se možemo složiti da on na papiru ima sve što je potrebno, ali očito nema ono što je potrebno da ugrozi premijera odnosno šefa HDZ-a. To je nekakva karizma koja mu nedostaje."

No kako i vidjeti karizmu kada je Grbin svoju glavnu ulogu vođe oporbe prepustio predsjedniku. I to sada dolazi na naplatu.

Riha nastavlja: "Onda imamo takvu sliku da jedan pretendent za premijera, a to je gospodin Grbin, ima užasno malu popularnost i nepercipiran je kao nekakav popularan političar i onda imate predsjednika Milanovića koji u jednom trenutku preuzima ulogu tu nekakvog oporbenjaka i kontinuirano ima konflikte sa premijerom, a to nije njegov posao. To bi bio posao šefa oporbe. Mi tehnički nemamo šefa oporbe."

A kad oporba nema šefa, nema ni jedinstva. Ideološki partneri Grbinu ili otkazuju suradnju ili poput Ivice Puljka, SDP zovu strankom na zalazu. Ipak do izbora je još puno vremena, svašta se tu još može promijeniti, upozorava analitičar i politički komentator Jasmin Klarić.

"Ključni problem je što ne postoji jaka stranka, niti ne postoji jaka kolicija na oporbenoj strani i zato se doima da je HDZ nedodirljiv. Međutim nije nedodirljiv, oni su blizu donje granice podrške koje inače imaju i stvarno bi mogli imati problema na ovim izborima bez obzira što se stvara atmosfera da je sve gotovo. Nije ni blizu gotovo. Još je sve jako otvoreno", smatra Klarić.

SDP-ov pad počeo je odlaskom Milanovića s premijerske funkcije. Dvojica njegovih nasljednika nisu se uspjela politički nametnuti. Jedan vjeruje da to još stigne, za početak će morati - pripaziti na vlastite plakate.