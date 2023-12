Božično čudo u Dubrovniku! Anti (96) u vrtu procvjetale ruže: 'Crvena i žuta, baš je toplo...'

Ako vas je put ikada nanio niz dubrovačku Batalu, jedno je sigurno - vrt 96-godišnjeg Ante i njegove supruge, 94-godišnje Darinke niste mogli ne primijetit! U proljeće sja u punom sjaju, no, tko će dočekati tamo neki travanj i svibanj kada se može obojati već sada.

Ante Bilopavlović, vlasnik vrta kaže da je ovih dana ubrao dvije ruže: "Jedna crvena i žuta - baš je procvjetala! To je nevjerojatno. Zima je ova baš jako topla jer prošle godine u ovo doba smo zaštitili mrežama." I doista, ne žure samo ruže već i ostali vjesnici proljeća. Jer ni priroda više ne zna koji je dan, ni mjesec. Božić u 'maltene' kratkim rukavima nešto je na što se očito moramo naviknuti. Baš kao i brojni turisti koji su na jug Hrvatske stigli na zimske praznike - no zimu još nisu pronašli.

Nikola Gjorgijevi iz Makedonije komentirao je toplo vrijeme: "Ja ne pamtim ovako iskreno, uvijek bilo blizu snijega i mrzlo, dosta hladno tako da ovaj put je baš jako toplo i stvarno nemam ništa protiv toga!" Nozmi iz Japana otkriva kakvo je kod njih vrijeme: "Trenutno je u Japanu ispod pet stupnjeva, ledeno je! Meni je prekrasno na 16 stupnjeva."

Afik iz Malezije je samo u majici, ali se ne žali i priznaje da je mislio da će biti i hladnije. Iako je na dubrovačkoj Porporeli prilično vjetrovito, vanjska temperatura je 14 stupnjeva a tolika je i temperatura mora! Sinjorina Tihana Klešović u Dubrovnik se doselila prije 54 godine i to radi ljubavi. A u Grad se zaljubila na prvi pogled. Štoviše, toliko ga voli da za vrijeme ne mari: "Ja pamtim kad je bio i snijeg i sunce i kad smo za Uskrs nosili bunde a kad smo za Božić nosili deboto ljetne haljine. I mislim, meni ništa ovo nije neobično."

No u Zagrebu nisu naviknuli baš na 15 stupnjeva na Štefane, Mirna kaže: ""Nije mi ugodno...Ne- mislite da nas svih to izluđuje? Pa da, ali ima sigurno i drugih dodatnih stvari osim vremena! " A s obzirom na to da je i Djedica počeo dolaziti na motoru, očekujemo ga uskoro i na dasci za surfanje - jer kako je krenulo, Bijeli Božić će postati samo još jedan film koji smo nekada znali gledati na televiziji.