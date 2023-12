Brad Pitt slavi 60. rođendan. O tajni mladolikog izgleda za Direkt govore vršnjak Škoro i Vuco

Muškarce u šezdesetima obično zamišljamo kako čitaju novine, ili pak knjigu. Ok, neki i surfaju. Ali sigurno ih ne zamišljamo kao Brada Pitta, koji slavi veliki 60. rođendan. Da, dobro ste pročitali. Jedan od najzgodnijih glumaca ikada slavi 60. Dino iz Zagreba, koji je 3 godine mlađi od Brada Pitta kaže da on ne pazi na njegu lica poput slavnog glumca.

Trideset godina mlađi Ivan pak smatra, iako je Brad duplo stariji od njega, on i izgleda duplo bolje. A jesu li to samo dobri geni? Ili pak nešto više? Estetski stručnjaci i kozmetičari godinama pišu da Brad Pitt koristi razne kreme i preparate. Isto tako i da se podvrgava manjim korekcijama lica i vrata, pa i filerima i botoksu.

Josipa Kusić, vlasnica "teretane" za lice, kaže da se tu može raditi o popunjavanju matičnim stanicama, hormonu rasta, ili dobroj staroj.

"Uz mladost se pomlađuješ, uz starost se postaraš", rekla je Kusić.

Koja je tajna njegovog mladolikog izgleda, pitali smo stručnjake za dobro starenje. Jedan od njih baš je lani proslavio 60. rođendan. "Brad Pitt i ja imamo jednu dodirnu točku. I ja i on proizvodimo vino. Mislim da je tu tajna da je on izuzetan čovjek. Mislim da je on čovjek koji je u jednom trenutku imao nesreću da je pao u sjenu supruge, ali nek se ne ljuti Angelina Jolie, znam da joj je to jako važno, ali on je bolji glumac od nje", smatra Miroslav Škoro.

Riječi hvale za Brada Pitta ima i Siniša Vuco, koji mu nije vršnjak, već je 8 godina mlađi. Njega smo susreli, baš usred uljepšavanja brade.

"Čovjek je bio na 3 kutije cigareta, mislim da sad nije na niti malo. Zatim, ostavio se alkohola. Tu su i geni, i on je prirodno zgodan čovik, mi bi rekli, naše stare bake u Dalmaciji, lip i šesan. I onda je izbacio te navike koje nisu ok, i normalno da su tu rezultati", govori nam Siniša Vuco.

Puno ime mu je William Bradley Pitt. Mnogi znaju da je bio u braku i s Jennifer Aniston i s Angelinom Jolie. Ali ne znaju da nam je, recimo, trebao biti kolega. Da, Brad Pitt kratko je studirao novinarstvo. Neko je vrijeme radio kao vozač limuzine, a jednom je čak glumio kokoš u reklami. Osim normalne vozačke, Brad je položio i ispit za vožnju avionom, a ima i vlastitu liniju namještaja. Kao i vinograde u Francuskoj.

Kad je imao oko 50, još je tada slovio kao jedan od najseksipilnijih muškaraca na svijetu. Zato ga je 2011. otpjevala i Severina. Bilo kako bilo, Bradu Pittu danas pristižu čestitke iz svih dijelova svijeta. Pa i od Direktovih sugovornika.

"Znam da je ovo Bradu Pittu jako važno i znam da će ono ovo gledati. Pa evo, dragi Brad Pitt, ja ti želim sve najbolje za 60. rođendan. Znam kako se osjećaš!", kaže Škoro.

Siniša Vuco pak ima važan savjet za sve muškarce.

"Ne pušiti, nikakve droge, alkohol povremeno, i to samo bijelo vino, i žene pitome, ne agresivne. I ljudi moji izgledat ćete svi vi Hrvati kao 10 Brad Pittova.", kaže Vuco.

Ahilejeva slabost, znamo, bila je u peti, no tajna ovog 60-godišnjeg vječnog mladića - još nije otkrivena.