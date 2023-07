Branko Šerić o paralizi pravosuđa, plaćama i Milanoviću: 'U pravu je. Ovo je protuustavno stanje'

Već 5 tjedana nema razvoda registriranja tvrtki ni većine ročišta, nadaleko poznato brzo i učinkovito hrvatsko pravosuđe: sada je paralizirano. I dok premijer, koji je povišice dao i liječnicima i sucima, sada trenira strogoću na ljudima koji imaju doslovno 600 eura plaće: zbog svega se bune odvjetnici. Jer - kako sudovi ne rade normalno, odvjetnici su izgubili prihode. Pa sada Odvjetnička komora od ministra financija traži interventne mjere kao u doba pandemije. Niti stranke mogu ostvarivati svoja prava, niti odvjetnici prihode - a troškove ureda i plaća i dalje imaju. S time da ih pravi problemi čekaju tek kad štrajk prestane: a tisuće ljudi navale sa zahtjevima za razvode, ročišta i sve ostalo.

O svemu je u RTL Direktu govorio nekoć sudac danas odvjetnikom- Branko Šerić.

Mislili smo da pravosuđe ne može biti sporije; ali prevarili smo se.

"Mislim da nije stvar samo u pravosuđu nego uopće u katastrofalnom stanju u kojem se pravosuđe nalazi. Nikad gore nije bilo. Mislim da je to posljedica težnje da izvršna vlast želi izdominirati jednu od grana vlasti - i to sudbenu vlast."

Što vi mislite o tome da premijer ne da povišice ljudima koji zarađuju takvu mizeriju?

"Kažem, u trodiobi vlasti - to su tri funkcionalne vlasti u državi koje funkcioniraju, a koje funkcioniraju isključivo zahvaljujući proračunu. Sve je drugo manje važno što se tiče financiranja. A onaj tko drži blagajnu vlada situacijom. Dakle, i pravosuđem. Zašto držati pravosuđe na tako niskim granama - mislim da je lako dešifrirati. Uostalom, ako znamo da su puste milijarde eura otišle kroz raznorazne afere o kojima nitko ništa ne zna, a curi novac - od vjetroelektrana, INA-e, HEP-a i plinskog biznisa i ne može se pronaći jedan pišljivi milijun eura za plaće službenika. Plaće službenika od 550 eura ne da su mižerne nego to nije dostojno dostojanstva ljudi koji rade na najosjetljivijim stvarima u susretu s ljudima i strankama"

Je li onda za paralizu pravosuđa izravno kriv premijer?

"Kriva je izvršna vlast, a on vodi izvršnu vlast, onda bi se moglo tako i reći"

Sve stoji: nema razvoda, nema otvaranja firmi, nema ročišta. Vi radite, kazneno ide ili?

"Ne ide ni kazneno jer suci poštuju svoje suradnike i suradnice tako da ne zakazuju rasprave osim one za koje je predsjednik Vrhovnog suda rekao da imaju prioritet. Većina ne funkcionira. Čak i kad nazoveš sud da dobiješ vezu s nekim - onaj na centrali kaže 'Štrajk' i poklopi slušalicu. "

Što sad odvjetnici uopće rade ako ne mogu raditi. Žali se i odvjetnička komora.

"Ja osobno imam posla. Zaista ima kolega koji ovise o svakodnevnim rasprava koje nisu bog zna koliko tarifirane. Kad se radi i živi isključivo po tarifi - onda to treba funkcionirati"

Što će se dogoditi jednom kad štrajk prođe…Bit će navala…

"Nije problem, malo više napora, malo ranije početi s raspravama, malo kasnije završiti. Pa što i ako se rasprava i odvija u 3 sata pa traje do 16."

Milanović izvanredno obraćanja. Kako komentirate tu njegovu metodu i njegovu poruku?

"Meni je ovo neobično. Na neki način simpatično i nesimpatično. Predsjednik države i Vlade kao da su cijelo vrijeme u predizbornoj kampanji. Očito da da. Sad se pripremaju novi izbori. Sadržajno je predsjednik države u pravu. Jedna od komponentni vlasti na kojima se bazira sigurnost države su svakako i sigurnosne agencije. One moraju funkcionirati. Ne smiju biti obezglavljene. Mislim da netko treba intervenirati. U prvom redu, hoće li to na predsjednika države ili nečiji drugi - mislim da je on sad na potezu da traži od Ustavnog suda intervenciju. Ima načina za to."

Je li ova situacija protuustavno stanje?

"Je, tvrdim da je. Ovako dramatično obraćanje predsjednika države je malo onako i smiješno, ali sadržajno stoji"

