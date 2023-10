Bube i zrikavci nikad nisu bile ljepši. Direkt na spektakularnoj predstavi Cirque de Soleil

Nonšalantno se dobacuju na šest metara udaljenosti, rade salto u zraku, a kada treba i lete. Oni su leptiri, a ovo sve je samo jedan dan u životu buba.

" Sve što radimo u zraku je opasno. Jedina sigurnost mi je moj partner ili ja sama. Nema zaštitne mreže ispod mene, nema strunjača. Ja sam 9 metara u zraku i nema ničega ispod mene", kaže akrobatkinja Catherine Audy, članica slavnog Cirque du Solei.

To što oni rade nemojte pokušavati kod kuće, ma koliko jednostavno izgledalo. Nevjerojatno je što ovi cirkusanti mogu sa svojim tijelom. U jednom trenutku su pauci, a onda se pretvaraju u male žohare. Što god im padne na pamet mogu izvesti.

Neki su gimnastičari koji su bili čak i na olimpijskim igra, neki su cirkus prvi put vidjeli na televiziji i odlučili mu se pridružiti, a neki kao Tony svoj žonglerski zanat učili su na dobar stari način.

"Kada sam bio mlad, jer znate, nisam ja baš tako mlad, imam 41 godinu, tada nije bilo interneta. Nije postojao. Uspio sam pronaći knjigu gdje ste mogli naučiti osnove žongliranja i diabola. I onda sam tako učio, preko knjiga i kazeta. I onda sam svoju vještinu razvijao sam", kaže nam Tony Frebourg, žongler diabola.

Toliko dobro je razvio tu vještinu, da Toni sada ima 9 svjetskih rekorda, jer jedini je na svijetu koji može raditi ovo sa šest diabolo rekvizita.

"Za svaku predstavu imamo više od 800 komada kostima. Imamo 52 umjetnika, svaki od njih ima više svojih osobnih kostima. Za večerašnju premijeru smo oprali 46 perilica rublja. I putujemo svugdje s naših 6 perilica za rublje", priča nam Janie Mallet iz Cirque du Soleil

Osim što sa sobom u svaki grad doslovno voze pozornicu, perilice za rublje, vode i vizažiste, krojačice, pa se svaka šljokica, cipela, oči svakog skakavca i žohara izrađuju ručno. Svaka buba koja izađe na pozornicu nastaje ovdje.

S njima po cijelom svijetu ide 23 kamiona rekvizita i oprema, ali cijeli orkestar.

"Nesvjesno radimo uvijek iste stvari. Uvijek držim svoju bocu vode na istom mjestu. Prije nego izađem na pozornicu, uvijek uzmem gutljaj vode. To je moj ritual", govori Catherine Audy

Tony Frebourg kaže da ne znam što bi radio u životu da nije u cirkusu.

"Vjerojatno policajac. Bio bi onaj koji se bavi kriminalom jer je uvijek nešto drugačije", kaže nam.

Najteže je svaku predstavu napraviti s istim žarom kao prvu, kažu nam. Adrenalin i publika - to ih hrani, a proputovali su praktički cijeli svijet, Tony je bio u čak 89 zemalja. Na pitanje što s privatnim životom, postoji li to uopće kod njih s obzirom na to da su stalno na putu Tony odgovara:

"Bio sam oženjen, imam sina koji sada ima 15 godina. Vrlo smo bliski. Imam vremena biti sa sinom, a ostalo vrijeme sam sam i uživam u životu"

Isprobali smo i mi žonglirati, ali za sada vjerojatno možemo asistirati samo u smislu dodavanja rekvizita. Možda još malo zagrijavanja i vježbe, i eto nas na pozornici najpoznatijeg cirkusa na svijetu. Ili ipak ne.