Buč Kesidi u Direktu: 'Zagrebačka publika nas voli. Trudimo se glazbu približiti atmosferi teksta'

Kad su prije 2 godine došli u Zagreb, očekivali su da će rasprodati koncerte, ali nisu očekivali da će ih rasprodati 5. I to 5 dana zaredom. A isto se dogodilo i prije koji tjedan: oglasili su koncert na Šalati i u jednom danu prodali polovinu karata. Tko to tako zanima hrvatsku, a nije trap. Gosti RTL Direkta bili Luka Racić i Zoran Zarubica, odnosno Buč Kesidi.

Što vi dečki kažete na ovu popularnost trapa? Koji je istisnuo pop i rock s urbane scene?

Racić: "Mislim da nije istisnuo ništa. Trap jest popularan, ali ima prostora i za razne druge vrste glazbe"

Slušate li to privatno? Što vama svira u slušalicama?

Zarubica: "Slušamo bendove kao što su Arctic Monkey's, Daft Punk… "

Kako tumačite svoj uspjeh, obzirom na to da je trend potpuno suprotan. cajke i trap?

Racić: "Dugo već radimo i trudimo se da što bolje sve zvuči i funkcionira"

Zarubica: "Možda je manje tržište nego što je trap pa nema toliko puno gitarista i bubnjara koji rade takvu glazbu i možda je ljudima nedostajao takav zvuk i približili smo se njima, a nama je super da to radimo i sviramo instrumente i pišemo glazbu od 13, 16 godine"

Kaže znanost da je trap folk uspješan jer su dobri trgovci emocijama. Kakvim emocijama vi trgujete?

Racić: "Nisam siguran što točno znači trgovati emocijama"

Zarubica: "Mislim da svaka glazba tjera ljude na određenu emociju i da smo mi to koji vješto radimo sa zvukom da nekog natjeramo da osjeti nešto što mi hoćemo. Možda u tom smislu se trudimo baviti se našim tekstovima i da glazbu posvetimo tome da se približi atmosferi teksta"

Zanimljiv je taj zagrebački slučaj. Kad ste malo pomalo došli do 5 koncerata:

Racić: "Dva su bila kao početna ideja i onda su nam javili da se rasprodao prvi dan vrlo brzo i da bi mogao i drugi pa da zakažemo i treći. Došli smo do pet koji su se svi rasprodali i to nam je pokazalo da nas zagrebačka publika voli i to nas je ohrabrilo da dosta dugo pauziramo i sada napravimo nešto veće i ambicioznije što je Šalata"

Od čega bendovi danas žive? Sigurno nije od prodaje albuma i CD-ov...Od koncerata onda? Streaminga? YouTubea?

Zarubica: "Postoje streaming servisi, tantijemi, koncerti prije svega. Kod nas je to sve i CD-ovi se također prodaju. Izdajemo i ploče. Mislim da je to neka stvar koja je kada si fan glazbenika želiš imati nešto u fizičkom obliku"

Da budemo precizni, vi ste ljevoruki elektro disko pop rock boy band duo znači li to i da ste obojica ljevoruki?

Racić: "Postoje gitare koje su obrnute, slika je kao u ogledalu, sve je na drugu stranu okrenuto", rekli su

