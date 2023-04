Buktinja na Cresu progutala i auto profesora glazbenog, kupio ga je prije 6 mjeseci - za odlazak u mirovinu

Palež automobila je poruka koja je noćas poslana dvojici policajaca inače mirne creske ulice. Prvo je planuo auto policijskog službenika da bi pred jutro plamen progutao auto načelnika policijske postaje Mali Lošinj.

"Naravno da je šokantno, Cres doživljavam kao mirnu destinaciju", rekla je Karmen Toić Dlačić s Cresa.

Parkirani auti bili su udaljeni 80 metara, a zapaljeni su u razmaku četiri sata. Zbog divlje buktinje u ulici se nije spavalo.

"Nebo je bilo crveno pa sam se probudila, izašla sam na balkon s druge strane i onda sam vidjela da gore automobili. Naravno, muškarci su izišli van s aparatima za gašenje, odmah su došli i vatrogasci", rekla je Manuela Čerpinja s Cresa.

Na teren su izašli vatrogasci DVD-a jer je javna vatrogasna postrojba na Malom Lošinju pa nije bilo vremena za čekanje.

"Prva dojava je bila u 23:56, došli su na intervenciju u 00:02, znači dva vatrogasca s jednim vozilom i vratili su se u postaju 00:45. Druga dojava je bila u 4:10!", objasnio je Damir Kukić koji je predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cres.

Intervencija je trajala dulje od sat i pol.

Nakon što je zapaljen načelnikov automobil vatra se proširila na dva susjedna parkirana automobila, a jedan je doslovce progutala. Vlasnik je profesor glazbenog u osnovnoj školi, čovjek je potpuno šokiran onime što se dogodilo. Vozilo je novo kupljeno, prije otprilike šest mjeseci i to je zapravo poklon kojega je sam sebi kupio za puni radni staž i odlazak u mirovinu. Krajem ove školske godine njegov rad završava, nadao se nekakvim mirnijim danima, a ne ovom ogromnom šoku koji ga je zadesio.

Ravnatelj osnovne škole Frane Petrića, Josip Pope, kolegu još nije zvao jer je i sam neugodno iznenađen onime što se noćas dogodilo u ulici u kojoj živi.

"Žrtva samo zato što je bio pokraj parkiran. U svim tim zbivanjima ovih dana, nije nas ni šokiralo toliko. Svi misle je li to povezano, ako je povezano onda stvarno policija i službe imaju puno posla ako nije pojedinačno ako nije slučaj zasebno ali sve skupa nije lijepo za sigurnost države", rekao je.

Države u kojoj je prvo u Osijeku u uskrsnoj noći zapaljen auto osječke sutkinje. Dan nakon, u Splitu gorio je auto državnog inspektora. Sada su na red došli creski policajci!

"Žao nam je da se to dešava, ovo je prevršilo svaku mjeru, ljudi rade svoj posao i trebaju ga raditi i dalje i trebaju biti još jači, puna podrška policiji", smatra Željko Jović iz Malog Lošinja.

Koje je danas po otoku bilo više no ikada. Ali gradonačelnik poručuje da otočani nemaju razloga za strah.

Gradonačelnik Cresa Marin Gregorović je uvjeren pak da se radi o izoliranom incidentu. Dodao je da život ide dalje te da je jedina sreća u ovoj nesreći da nitko nije stradao.

Paljenje auta najčešće je poruka ili prvo upozorenje, pojašnjava iskusan sudski vještak.

"To je to upravo, evo za početak ti palimo auto, a sad ti razmisli što dalje može slijediti, to je sigurno! Jedno 30 % do 40 % se može pronaći tko je, ali velim to i neki put mora biti sreće, često se koriste ove vanjske kamere", rekao je Slobodan Kocijan, sudski vještak za požare i eksplozije.

A i oni koji šalju vatrene poruke, čini se, znaju što, kada i gdje rade.

Od 22 podmetnuta požara na automobilima ove godine, policija je dosad uspješno riješila njih šest.