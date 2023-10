Prije nešto manje od mjesec dana izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, poručio je Marku Livaji da vrata reprezentacije za njega nisu zatvorena, a onda danas na konferenciji za novinare poručio sljedeće:

"Želim mu svu sreću u karijeri", rekao je Dalić pred novinarima.



Hvala i zbogom Livaja - tako se od njega oprostio izbornik. Iako se činilo, nakon incidenta na Rujevici da su vrata s početka priče ako ne otvorena, onda barem odškrinuta, sada su sigurno zatvorena. Zatvorio ih je Livaja, a neki ga u tome podržavaju, neki baš i ne.

"Po meni je ima pravo. Nije ga Savez podržao na Rujevici, prije 20tak dana ga gospodin izbornik nije zvao i šta mu je drugo preostalo", kaže Darinka iz Splita.

"Ma imamo takvih koliko hoćeš. Dobar je igrač, ali nestabilan", dodaje gospodin iz Rijeke.

"Ljudi su ga popljuvali, sva ta mržnja, nije htio to trpjeti i ja ga skroz razumijem", zaključuje Mihael iz Rijeke.



E sad, odlazi li Maradona iz Kaštela zato što su ga navijači vrijeđali, jer to i ne bi bilo prvi put da se događa u vrhunskom sportu.

Friški primjer, baš sada kada mu je izašao dokumentarac je i David Bechkam. Svi još pamte crveni karton protiv Argentine, zbog čega je Engleska ispala sa Svjetskog prvenstva.

Pamti i Bechkam jer je 1998. proživio, vrijeđanje, mržnju i to sve od strane navijača. I svejedno je igrao za reprezentaciju. Ali, kod Livaje, razlog odlaska nisu samo navijači s Rujevice.



"Livajin inat ili svađa s izbornikom Dalićem - što bi po vama bio razlog odlaska? Vjerojatno jedno i drugi, ili nijedno ni drugo. Dakle, dogodio se taj incident na Rujevici gdje je on očekivao da će izbornik stat iza njega. Livaja se vjerojatno osjetio i nepoželjan, netko tko ni u hijerarhiji nije visoko, netko tko je uteg, to ne želi nitko pa čak ni vrhunski sportaši", kaže nam Mihovil Topić, sportski novinar.



A ovo je geneza drame. Prvo je Livaja otišao, pa ga Dalić dva mjeseca nakon nije zvao, ga je onda ipak pozvao, a Livaja je rekao - ne. Dan prije okupljanja.

"Navodno ga nitko iz saveza i stručnjaka nije zvao 3ipol mjeseca, nitko s njim nije razgovarao", kaže nam sportski novinar Edo Pezzi.

Urednik RTL Sporta dodaje:"Livaja bi to učinio vjerojatno i da nisu svi ozlijeđeni. Ali, možda mu se sve to lijepo uklopilo. Da je to poruka, izborniku i savezu, možda i je, ali ne možemo to znati jer pravi razlozi nisu dani, a Livaja je rekao da je o svemu prije obavijestio savez", govori Antonio Vuksanović.



Heroj Dalmacije, prgav, njemu se rade murali.On jenajbolji strijelac lige, daje nadu Hajduku za naslov, kažnjen jer je na megafon vikao Šibenčanima da će dobiti batine, a prije dvije godine je pjevao mrzim Dinamo. Sve to je najpolarizirajuća figura hrvatskog nogometa.



"On je unio živost u naš nogomet, digao je Hajduka, digao je zanimanje svih klubova protiv kojih Hajduk igra, protiv koga god Hajduk igra, uvijek je pun stadion. Ali jednostavno se čovjek osjeća nesretnim, nepoželjnim, a kad je to tako u ovim našim krajevima, onda je crno bijelo nema jedno misli drugo radi", govori Edo Pezzi, sportski novinar.



"Livaja je bio simbol te pomirdbe juga i sjevera, odnosno nogometnog establišmenta kakav imamo, kojeg smo imali godinama. On je bio simbol otopljavanja tih odnosa, i sad smo došli do toga da ga opet nema", zaključuje sportski novinar, Mihovil Topić.



Sad je simbol bunta, inata, dišpeta. A ustvari nije ni bitno zašto je stvarno otišao, ionako svatko ima svoju istinu o Livaji.