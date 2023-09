Crni humor Alana Forda pomaže preživjeti sadašnjicu. Grunf je imao slogan: 'Rad, rad, rad, a onda spavanje'

Iz naše crne knjižice Broja Jedan izvukli smo broj Ivana Sršena, autora knjige Halo Bing u kojoj je objavljen i veliki intervju s Maxom Bunkerom, autorom čuvenog stripa.

Strip se rodio u Italiji, mjesto radnje je New York, ali u njemu su se prepoznale generacija Hrvata. Kako to objasniti?

Talijani su tradicionalno i vjekovima emigrantski narod, tako je i Max Bunker s ocem više puta u djetinjstvu posjetio New York gdje je imao i rodbine. U tom gradu je puno Talijana. U pop kulturi nije toliko prepoznato da je svijet i pun Hrvata te svatko ima tetka, ujnu, strica čak i u Americi. Taj aspekt teškog života u tuđini rada, kad si sam u velegradu, kad si sam bez prebijene pare, to je našim ljudima itekako poznati.

Koliko vi često imate osjećaj da u Hrvatskoj živite kao u Alanu Fordu?

Na neki način da. Superk Hik, lik iz Alana Forda, koji uzima siromašnima da bi dao bogatima, mnogi će ga prepoznati u današnje vrijeme.

Čujemo da to često citiraju i političari. Iznenađuje li da i nakon svih tih godina i kod mlađih generacija možemo čudi dijelove stripa, čak iz starih nastavaka?

Dijelovi Alana Forda ušli su imaginarij naših krajeva i u jezik i preko jezika se prenosi od jednog do drugog govornika bez da je nužno svjestan da je to iz stripa.

Radili ste svojevremeno intervju s autorom, rekli ste mu koliko je popularan u Hrvatskoj?

Naravno, i on je zato i pristao na intervjuu jer zna za to. Bio je u Zagrebu prije 20-ak godina i puno fanova je tražilo potpise na svoje primjerke stripa. Ali on ne može objasniti i ne zna kako je do toga došlo.

Vjesnik je prodavali stotine tisuća Alana Forda.

Autor kaže da je kraj, da se završava povijesna era nakon 50 godina. Koji će vam likovi najviše nedostajati?

Kolega Mrnarević je spomenuo Sir Olivera koji je utjelovljene snalaženja okrutnom svijetu na elegantan način, ali opet u njegovom liku očitava se i sva prevrtljivost nazovi plemstva.

Oduvijek se čitaju stari nastavci. Mislite li da će i nove generacije čitati stare nastavke ili sad nešto novo može to nadomjestiti?

Alan Ford se nasljeđuje od generacije do generacije. Ja sam kolekciju naslijedio od brata koji je osam godina stariji od mene, pa je moja sestra mlađa 18 godina od mene pročitali kolekciju.

Znam puno ljudi koji su preko očeva i baka došli do starih kolekcija. Svi to ljubomorno čuvaju.

Pomaže li nam crni humor preživjeti sadašnjicu?

Pomaže, sigurno te izjave. Na primjer - slogan s Grunfove majice "Rad, rad, rad, a onda duboko spavanje".