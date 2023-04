Već danima cijeli svijet priča o Dalaj Lami. Od kada je postao viralan video u kojem je Dalaj Lama dječaka u Indiji zamolio da mu posiše jezik cijeli svijet raspravlja je li to zlostavljanje ili zadirkivanje, što je s time mislio, poručio, zašto je to napravio.

Dalaj Lama se zbog toga i ispričao, pa su krenula i objašnjenja: Na Tibetu se ljude pozdravlja i iskazuje im se poštovanje tako da se isplazi jezik. Doduše sisanje jezika i nije učestalo.

"Ono što je on s ovim poljupcem i jezikom mislio poručiti, da je to nešto što pripada tibetanskoj tradiciji i da se on zanio u svojoj 87. godini, što u današnjem svijetu možemo na drugačije način tumačiti", kaže povjesničar Tvrtko Jakovina.

No nije prvi put Dalaj Lama izazvao kontroverzu. Priznao je da je znao da budistički učitelji seksualno zlostavljaju svoje učenike, a nije ništa poduzeo. Jednom je prilikom 2015. rekao, a potom kasnije i ponovio da ne vidi razlog zašto idući Dalaj Lama ne bi bila žena. No, pritom bi ona trebala biti privlačna jer inače ne bi bila od velike koristi.

Duhovni vođa Tibetanaca rođen je 1935. na sjeveroistoku Tibeta, a s 15 godina je službeno priznat za Dalaj Lamu.

Sadašnji Dalaj Lama se rodio u siromašnoj obitelji u istočnom dijelu zemlje. Doveden je u Lhasu u velikoj ceremoniji kao prijestolonasljednik Tibeta.

I tamo je bio sve do 1959., kada je zbog kineske okupacije, odnosno krvavog gašenja ustanka Tibetanaca morao Otići u egzil u Indiju. Inače, Tibet je oduvijek Kini bio vrijedan jer je iznimno bogat vodom, ima velika nalazišta bakra, olova, cinka.

Dalaj Lama je duhovna superzvijezda. Dobitnik Nobelove nagrade za mir redovito se sastaje s vođama država, s Lady Gagom razgovara o jogi, a zbog njega je Richard Gere na Oscarima u govoru spomenuo Tibet. O njegovom odnosu s austrijskim penjačem napravljen je i Hollywoodski hit 7 godina u Tibetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Smijeh i opća simpatičnost kod ovog Dalaj Lame je, ja mislim, nešto što ga opisuje, što je dio njegove karizme i što je narodu koji nije uvijek u poziciji da bi se smijao važno. On to simbolizira ili reinkarnira", kaže povjesničar Jakovina

Od borbe za neovisnost Tibeta, preko hollywoodske kreme do sisanja jezika - sve je to Dalaj Lama. Duhovni vođa s dobrim PR-om.