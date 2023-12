Deset najvećih uspona i padova 2023. Od Leta 3 i Taylor Swift do Marija Banožića i Elona Muska

Počinjemo s globalnim konsenzusom Taylor Swift i uzlet je i osoba godine, i magazinu Time, i nama, i svakome tko takav izbor radi. 2023. postala je prva pop zvijezda milijarderka koja je taj status zaslužila isključivo svojim pjesmama i nastupima. A gdje god bi nastupila dogodio se "Taylor efekt", mali ekonomski boom.

Njezina turneja Eras ruši sve rekorde, film o turneji isto, o njoj postoje kolegiji na američkim sveučilištima, pa i Harvardu, a nakon 17 godina u spotlightu, s tek 33, i dalje piše svoje, osobne priče koje dotiču svakoga. Zbilja, kako su rekli u Timeu, postala je glavni lik svijeta.

"Ona stvara divnu muziku, ona je i pisac i junak svoje priče, što je na neki način nevjerojatna ideja", rekla je izvršna urednica Timea Kelly Conniff.

Posljednja priča je njezina veza sa zvijezdom američkog nogometa Travisom Kelcejem, najpopularniji sport u Americi, samom svojom pojavom Taylor je uspjela učiniti još gledanijim. A Eras Tour ide dalje, dogodine stiže u Europu, najbliže nama u Beč za koji su, kao i za sve ostale koncerte, karte davno rasprodane.

Prvi padovi godine rezervirani su za domaće ministre 29. i 30. otkad je premijera Plenkovića otišli su koncem godine. Prvo Mario Banožić nakon što je skrivio frontalni sudar dok je išao u lov, pri čemu je poginuo vozač kombija. Od nesreće je prošlo mjesec i pol dana, do danas ne znamo koliko je točno imao alkohola u krvi, koliko je brzo vozio i sve ono što se u slučaju kada nesreću skrivi obični građanin lako dozna. I od njega još nismo čuli ni riječi.

"Jedina stvar koja je za članove Vlade bitna u njihovim životima je da imaju moje povjerenje", rekao je neki dan u Saboru Andrej Plenković. A njegovo povjerenje je ovog mjeseca izgubio Davor Filipović, ranije nazvan space shuttle, koji je odletio s pozicije ministra gospodarstva jer je njegov savjetnik reketario lokalne televizije, a što se sve otkrilo zahvaljujući zamršenoj mreži u kojoj je ključna osoba bivši mma borac, danas navodni nezavisni novinar.

Odgovornost za najveći domaći muzički uzlet preuzima Let 3. Do proljeća poznati samo na Balkanu kao kultni riječki rokeri, nastupom na Euroviziji pokorili su Europu, Mamu ŠČ! imitirali su i rekreirali svi svuda. Mrle, Prlja i ekipa samostalno su izveli neviđenu PR ofenzivu preko društvenih mreža, pokazali svima kako se radi samopromocija, između ostalog, i u studiju Direkta gdje su još ljetos prvi put najavili ono što će pokušati dogodine na Dori vratiti se na eurovizijski stage.

"Bilo bi bolje sad odmah opet otići na Euroviziju. Imamo još nešto za reći", rekao je Mrle Mojmiri.

Joe Biden prošlog je mjeseca napunio 81., što ga već čini najstarijim predsjednikom ikad u Ovalnom uredu, za gaf mašinu, kako je sam sebe jednom nazvao, sve više Amerikanaca misli da je jednostavno prestar da se natječe za još jedan mandat. A suparnik će mu, po svoj prilici, biti jedini predsjednik u povijesti koji već sada ima mugshot i epske kadrove iz sudnice. I ništa to Donaldu Trumpu ne škodi, kao ni more optužnica s kojima se suočava diljem Amerike. U Argentini je pobijedio Trump iz Pampasa Javier Milei, Vladimir Putin drži fige da mu se drug vrati na tron, a Trump sve optužbe i dalje naziva lovom na vještice i već je mjesecima u kampanji, i to jako uspješnoj jer prema anketama vodi u svim ključnim državama. I baš ga briga, ako za nešto i bude osuđen, postane li predsjednik, mogao bi sam sebe pomilovati.

A ako Amerikancima očito još nije dodijao Trump, i njima i svijetu su, kako se čini, dodijali superheroji. Nastavak Aquamana prošlog je vikenda imao najgore otvaranje u 15-godišnjoj povijesti filmova iz Marvelovog univerzuma, prošlog mjeseca teško su flopirali i Marveli. Fali im ideja, kreativnosti, mašte, zabave, zamjerke su sve brojnije. Svaki od 10 najgledanijih Marvelovih filmova zaradio je više od milijardu dolara lani je samo treći nastavak Čuvara galaksije bio punokrvni hit.

Imamo i mi svoga superheroja, čovjeka pod maskom, koji još nikome nije dodijao. Stup obrane nogometne reprezentacije, ali i aktualnih engleskih, europskih i svjetskih prvaka, Manchester Cityja, ove je godine uzletio kako nijedan hrvatski defenzivac nikad prije nije. 21-godišnji Zagrepčanin u klub u vlasništvu Arapa iz Emirata prešao je u kolovozu za 90 milijuna eura i trenutno je najskuplji stoper na planetu. A i danas kaže da je za to zaslužna Dinamova akademija gdje je igrao i krilo, napadača, lijevog beka.

"Te rotacije pozicija puno su mi pomogle. Osjećam se sigurno s loptom i ne bojim se ući u igru s loptom također", rekao je Gvardiol.

Nekad smo superherojima smatrali i borce protiv kriminala i korupcije. I u Direktu smo se ove jeseni zezali da kreće novi reality hit Hrvatska traži ravnatelja USKOK-a, a onda i glavnog državnog odvjetnika. Jer ova aktualna ove je godine definitivno flopirala u rangu s Marvelima. Zlati Hrvoj Šipek i njezinim tužiteljima pala je najvažnija optužnica, ona za Agrokor, one politički osjetljive umjesto njih su podizali europski tužitelji, ravnateljica USKOK-a koju Zlata nije voljela bila je prisiljena dati ostavku zbog nesreće vozača, a na novi natječaj se nije javio nitko. Ali sve će biti OK, Zlatin nadređeni danas kaže da je korupcija u državi dokaz da se protiv nje bori.

On je i migao i dizao palčeve i plesao i generalno radio što mu se prohtjelo, kako se i očekuje od najbogatijeg čovjeka na svijetu. Ali godina mu je bila očajna, otkad je kupio Twitter i preimenovao ga onako kako se samo njemu sviđa, mreža je postala platforma za rasiste, teoretičare zavjera i druge frikove, vrijednost joj se upola srozala, a i sam Musk je optuživan za antisemitizam i antiimigrantsku retoriku. Ali njega je baš briga, sponzorima koji su ga napustili poručuje, "ako me netko pokuša ucjenjivati s reklamama, ucjenjivati s novcem, odje*te! Odje*e! Je li to jasno? Nadam se da jest".

Istovremeno, taj isti čovjek ove je godine nakon više pokušaja uspješno lansirao dosad najveću raketu u povijesti, pa je teško ne složiti se s Johnom Oliverom nakon što mu je posvetio cijelu emisiju.

"Sada sam vjerojatno više impresioniran svime što on radi, ali i više zabrinut činjenicom da je on taj koji sve to radi", rekao je Oliver.

Počeli smo sa ženom, s njome ćemo, kako dolikuje, i završiti, iako nije prava, ali je obilježila godinu. Barbimanija zaludjela je svijet, obojila ga u rozo, lutka koja postoji već 60 godina dobila je novu ulogu, a film Grete Gerwig na zabavan je način secirao što sve i danas, kao i kada je Barbie nastala, ne valja sa svijetom, konzumerizmom, kapitalizmom i patrijarhatom. Barbie je na kraju otkrila stvarni svijet, ali i njezin ružičasti itekako je ostavio traga.