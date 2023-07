Donosimo ekskluzivnu snimku na kojoj se vidi da je načelnik Žarko Žgela s dva prijatelja incident izazvao bez ikakvog povoda. Vidno pijan došao je u kafić, vrijeđao konobaricu, grubo primio za ruku, a kada je pozvala pomoć, divljački je izudarao vlasnicu kafića po glavi. Prijatelji načelnika mirno su gledali.

"Tu je on mene primio za vrat, ja sam njega odgurnula od sebe. Na kraju me gurnuo rukom po bradi i vikao mi da sam krava, da sam ovo da sam ono i onda me počeo šamarati", prepričala nam je vlasnica kafića Iva Milka Kramarić.



Napadnuta žena jučer je ponovno zaprimljena u bolnicu. Stanje joj se pogoršalo kada je shvatila da je napadač pušten na slobodu i da ga se tereti jedino za remećenje javnog reda i mira. I dalje joj odzvanjaju njegove riječi - "jel ti znaš tko sam ja, p**** ti m*******, ovo je moje selo!?".

Tragom priče koja je šokirala Hrvatsku odlazimo u Severin, "načelnikovo selo", malu i siromašnu općinu u kojoj je Žgela pod paskom HDZ-a na vlasti već 14 godina. U kafiću u kojoj je došlo do incidenta o njemu nemaju lijepe riječi. Kažu, dođe s društvom, napije se i radi probleme. "Ja to ne bi nikad napravio, da sam na primjer na njegovom mjestu. Ne bi napravio takve stvari, gluposti", kaže Jovan iz Severina. Ljudi kažu da ima kratak fitilj na što nam je drugi mještanin samo kratko dodao "ne znam, neću ništa reći".

Ljudi nerado govore, ali suvlasnik kafića potvrđuje da je s načelnikom ima puno problema. Priča nam ovako - teror načelnika traje godinama. Više puta pod utjecajem alkohola gnjavio je djelatnice kafića. Bio je toliko neugodan da su zbog njega davale otkaz. Ovo je posljednji otkaz u nizu. U mjestu u kojem svako zna svakoga teško se probija zakon šutnje. Ipak nakon malo traganja nailazimo na nekog tko se ne boji reći da načelniku to nije prvi put.

Stjepan iz Severina snimku je vidio na televiziji, a o incidentu kaže - pa to je sramota i jadno. "Ali nije to prvi puta tako da se ja s tim neću zamarati. Ali svi znaju? Ma svi znaju. Ljudi moji, to i djeca već znaju", priznaje nam.

Čovjek koji je do jučer bio član HDZ-a slovi kao alfa i omega Severina. "Kako je moguće da on tako dugi niz godina radi probleme i da nitko ništa ne napravi. Ni policija ni nitko? Ah, ne bi vam ja to mogao odgovoriti i reći jer tu sve ono što je po meni istina, to van ne ide. To su se glasovi kupovali za pive. Nek rade ljudi što žele, nek im bude na slavu", poručio je Stjepan.

Nakon svih ovih riječi i samo smo krenuli u potragu za načelnikom. Svašta su ljudi rekli, htjeli smo mu dati priliku da kaže i svoju stranu. Kako je izašao iz pritvora, prvo dolazimo na radno mjesto i kucamo na vrata općine. Činilo se da načelnik nije na svom radnom mjestu pa smo ga pokušali naći ili kod kuće ili preko mobitela. Pokušavali smo nekoliko puta, ali bez sreće.

Odlazimo pred kuću načelnika, nadamo se da ćemo tamo imati više sreće. Automobili su tu, ali njega nema. Zovemo prvog susjeda, ništa! Tek iz trećeg pokušaja nailazimo na susjedu Milicu koja staje u njegovu obranu. Dobar je čovjek, ali..."Nesvjesno, ako je popio, čovjek pijan i onda ne zna šta radi", kaže.

Ne zna šta radi načelnik, čini se ne znaju ni policija ni sudstvo. Iako se na videu jasno vidi da udara ženu, prijavljen je tek prekršajno. I bez istražnog zatvora pušten na slobodu. Iako policija načelnika tereti za remećenje javnog reda i mira, čini se da nakon objave snimaka i pritiska javnosti, razmatraju i teže kvalifikacije. Kakve, nismo uspjeli saznati jer bjelovarska policija pred kamere ne želi.

Klasična je to priča o lokalnom šerifu kojem - dok se ne pojavi ovakav video - nitko ne može ništa. "Meni je to bilo šokantno vidjeti da to nije kazneno djelo, da je to bilo prvotno prekšajno. Čovjek je ono, dvije šamarčine opalio ženi, šakom nasrnuo, tu je još moglo biti i puno gadnijih ozljeda. Ne znam, meni je to malo iznenađujuće", ispričao je glavni urednik portala Klikni.hr Vedran Cindić.



Mnogima je, ali to je nažalost Hrvatska. Zemlja malih mjesta za velike šerife koji se deru - ovo je moje selo! Mi ih plaćamo, a oni piju i tuku žene. Zašto i ne bi, kada ih ljudi ponovno biraju...