Iako zvuči poput vjetra, nije. Radi se o strujanju krvi kroz vene. I to u gluhoj sobi u Washingtonu. Upija 99,9 posto zvuka i drži Guinessov rekord za najtiše mjesto na svijetu. Razina zvuka je daleko ispod one koju ljudi mogu čuti.

"Ovo je anehoična komora. Pod anehoičnom komorom podrazumijevamo da u njoj nema jeke. Dakle, svaki zvuk koji u njoj proizvede, kao dok ja govorim, upijaju klinovi", objašnjava Hundraj Gopal, Microsoftov inženjer.

Do Amerike ipak nismo išli, ali smo zato jednu od najtiših hrvatskih soba pronašli na zagrebačkom FER-u. U gluhoj sobi vlada potpuna tišina. Zbog toga ljudi u njoj mogu čuti zujanje u ušima, otkucaje srca, a neki čak i zvukove iz pluća i želudca. I zato ne čudi da u njoj nitko nije izdržao ni punih sat vremena.

Odlučili smo napraviti mali eksperiment i vidjeti kolika je ta tišina u FER-ovoj sobi te koliko mi sami možemo izdržati. Prvih nekoliko minuta u gluhoj komori, tišina je još uvijek ugodna. Čuju se samo otkucaji. Nakon 5 minuta, počinje nas hvatati nelagoda. 10 minuta otkad smo ušli, šum u ušima sve više nalikuje tlaku kao kad putujete avionom. Nakon 15 minuta čuli smo i škrcanje kostiju.

Tišina možda može biti bijeg od problema, ali nakon 20 minuta probleme stvara i sama. A nakon pola sata, tišina postaje i opasna. Zato smo procijenili da je to dobar trenutak za izaći van. Profesor s FER-a koji i sam proučava akustiku priznaje da u gluhoj komori nikad nije proveo više od 10 minuta. Niti ne bi. Jer jaka tišina stvara i veliku nelagodu.

"Ako boravite dovoljno vremena to je kao da vam se oko navikne na svjetlo ili tamu. Znači zjenice se šire, to se dešava brzo. Uhu treba nešto više vremena da postigne to isto, međutim, ako ga izložite tišini, odnosno izostanku zvuka, uho isto, dakle, spušta svoj prag čujnosti i na jedanput čujete stvari koje niste čuli prije", govori nam Marko Horvat, izvanredni profesor na Zavodu za elektroakustiku FER-a u Zagrebu.

I samo uzmimo u obzir da je razina zvuka u FER-ovoj prostoriji oko 18 decibela, a u najtišoj sobi na svijetu -20 decibela. Zato je teško zamislivo kako je tek tamo, jer i zagrebačka tiha soba uspjela je izazvati laganu paniku i strah. Zato ne čudi da od zvukova vlastitog tijela u najtišoj prostoriji na svijetu ljudi počnu i halucinirati.

