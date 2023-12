Toliko se odriču, žrtvuju za opće dobro. Rade od jutra do mraka, za blagdane i vikende - zaslužili su da ih se sjetimo u to ovo vrijeme godišta.

Za gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića u vrijeme darivanja izbor je nekako očit - kosilica. Odnosno možda ona ručna flakserica kako bi se mogao boriti s prijetnjom visoke trave, a moda bi mu dobra poklon bila i jedna štipaljka ili kvačica za nos kako ne bi osjetio smrad.

Što darovati onome koji ima sve pa možda glinamol da si može premijer Andrej Plenković bolje oblikovati svoje suradnike nove ministre da može napraviti kalup kakav baš želi a možda bi dobar poklon bile tablete za probavu budući da se često žalio na ne baš zdravu dijetu. Svojedobno je izjavio svoju legendarnu: "Ja sam toliko toga pojeo u ovih šest godina mahom tuđih da mi je toga do ovdje (preko glave op.a)."

Nakon što ga je dramatično odbila, njemačka ministrica viđena je potom na nekoliko događaja kako se ne suspreže... (ljubiti) Zato, balzam za usne možda nije loša ideja kao poklon za hrvatskog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana – da sve diplomatske puse ubuduće prođu nježnije. Njemu bi dar mogle biti i Ginko tablete za bolje pamćenje i koncentraciju – da više ne zaboravi upisati dva milijuna eura u imovinsku karticu, iste tablete ne bi škodile ni zastupnici Benčić – iako je njena omaška, istina, bila znatno manja.

Društvena igra Rizik čini se kao savršen dar za našeg vrhovnog geopolitičkog stratega s Pantovčaka. "Ja nisam nikad o Putinu rekao dvije lijepe riječi, ma nijednu lijepu riječ", govorio je svojedobno i Zoran Milanović. A sad literarne ideje. Murakami, Ferić i ostali kao poklon za zastupnika Bartulicu – da ih napokon pročita kad su mu već toliko sporne knjige. Novi ministar obrane Ivan Anušić želio je dokazati svima da mu ne treba raskoš kvadrata kao prethodniku pa je odabrao 30 minimalističkih četvornih metara u vojnom neboderu. Zato bilo koja knjiga ili časopis o dizajnu interijera zvuči kao savršen dar, važan je svaki feng shui centimetar.

Jednako tako, šef Domovinskog pokreta Ivan Penava koji je nehotice napravio veliko "U" u plakatu za Vukovar možda bi bio jako zahvalan da mu kao poklon stigne neka od stotinu raznih knjiga o grafičkom dizajnu – da se ne potkrade slična pogreška. Ministrici kulture poklonili bi pretplatu za portal Telegram. Šefu SDP-a Peđa Grbin koji je uzeo naknadu za odvojeni život, a živi sa ženom u Zagrebu, pa izjavio ni sam ne znam gdje živim – logično kao poklon – detaljna karta Hrvatske. A nismo mi jedini darežljivi – portal Politico predlaže za dar šefici komisije plišanog vuka. Jer nakon što je njenog ponija ubio vuk, donijela je regulativu prema kojoj vuk više nije ugrožena životinja – pa ga lovci mogu tamaniti do mile volje u cijeloj Uniji. Ok, ok, znamo da sa svim ovim prijedlozima malo kasnimo jer Božić je bio jučer – ali nema veze, vrijeme darivanja još traje.